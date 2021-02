REACHaBLOGGER.PL utrzymał wyniki roczne w 2020 na poziomie z 2019, pomimo pandemii

Przychody platformy ReachaBlogger.pl w 2020 roku wyniosły 685 tys. zł netto. Rok wcześniej – w 2019 r. – były niemal identyczne, wyniosły wtedy 695 tys. zł netto (co oznacza minimalny spadek o 1,4 proc.). Wśród nowych klientów platformy znalazły się m.in. marki takie jak: Electrolux, ESKK, Atas, mBank czy Comarch.

Utrzymując przychody w pandemicznym 2020 r. na poziomie z „normalnego” roku 2019 platforma ReachaBlogger.pl pozyskała jednocześnie szereg nowych klientów, takich jak m.in. Electrolux, Oceanic, Propharma, Shumee, ESKK, Comarch, Establo Pharma, Taxon, Atas, Manaslu Outdoor, Domex, mBank. Współpracę z platformą rozpoczęło w 2020 roku również wielu klientów z rynku reklamowego, wśród nich m.in. Audience Network, Ateneo, DevDesign, Digital Hill, Evenema, Whites, ClickMaster, Quantify czy EGORA.

W 2020 platforma pozyskała również 1543 nowych ofert od influencerów, czyli znacznie więcej niż w 2019 r., kiedy to na ReachaBlogger pojawiło się 1123 nowych ofert.

– To był trudny rok dla branży reklamowej. Covid-19 niewątpliwie wpłynął na rynek, choć był to wpływ selektywny. Niektóre branże ucierpiały mocno, inne minimalnie, a inne wręcz zyskały w trakcie pandemii. W każdym razie cały rynek jednak trochę „oberwał”. Dlatego tym bardziej cieszy nas fakt, że platforma ReachaBlogger przeszła przez 2020 roku właściwie bez szwanku. Nasz ubiegłoroczny wynik finansowy pozostał na poziomie z 2019. Z jednej strony jesteśmy zadowoleni, z drugiej strony w planach mieliśmy wzrosty, więc oczywiście lekki niedosyt pozostaje. Ale raczej cieszymy się i staramy się optymistycznie patrzeć w rok 2021. Poza tym przychody to jedno, ale przecież platforma w 2020 r. dynamicznie rozwijała się, jeśli weźmiemy pod uwagę nowych klientów, nowych influencerów oraz liczby prowadzonych kampanii. W sumie przez platformę zostało zrealizowanych do tej pory już ponad 16 000 współprac między influencerami i reklamodawcami, a nasza sieć reklamowa ma obecnie zasięg webowy ponad 79 mln unikalnych użytkowników i zasięg socialowy ponad 108 mln followersów, fanów i subskrybentów – podsumowuje Robert Sosnowski, CVO ReachaBlogger.

– W kwietniu i maju przeprowadziliśmy pierwsze pandemiczne badania rynku influencerskiego. Były to badania jakościowe, na sporej grupie 150 reklamodawców aktywnych w obszarze influencer marketingu. Objęły one marketerów i przedstawicieli agencji reklamowych. Z badania „Koronawirus a rynek influencerów w Polsce” wynikało m.in. że pandemia wcale nie musi oznaczać spadków na rynku influencer marketingu, chociaż na pewno oznacza wiele ważnych przesunięć. Możliwe są także wzrosty, wywołane faktem przesuwania budżetów z innych mediów właśnie na influencer marketing, w poszukiwaniu efektywniejszych rozwiązań. W uproszczeniu, główną tezą dominującą wśród naszych respondentów było przekonanie, że cały biznes influencerski ucierpi w związku z epidemią (spadną np. zarobki samych influencerów), jednak już w 2021 r. nastąpi odbicie rynku, przy czym zyskają na tym głównie mali influencerzy, kosztem „gwiazd”. I tego właśnie spodziewamy się w 2021 roku – dodaje Robert Sosnowski.

W całym 2020 roku na platformie przybyło 1543 mediów i ponad 1830 nowych użytkowników (reklamodawców). W sumie w gronie klientów platformy znajduje się już prawie 13 tys. podmiotów (około 1,2 tys. podmiotów wpłaciło środki), a na platformie jest już ponad 6,6 tys. aktywnych ofert od influencerów.

REACHaBLOGGER.pl to istniejąca na rynku od 7 lat platforma, która ma na celu ułatwianie współpracy na linii reklamodawcy – influencerzy. Reklamodawcy (marketerzy, agencje, domy mediowe, firmy e-commerce) mogą na niej znaleźć twórców, którzy wesprą ich konkretnie ukierunkowane działania promocyjne. Z drugiej strony influencerzy mogą przeglądać aktualne oferty reklamodawców i reagować na nie, zgłaszając swoją chęć udziału w konkretnej akcji. Podstawowe produkty to: wpis sponsorowany na blogu www lub w social media, usługi kreatywne.is. REACHaBLOGGER.pl jest platformą typu marketplace i umożliwia bezpośrednie „zakupy” u konkretnych influencerów, co odróżnia ją od wielu podmiotów działających w obszarze influencer marketingu.

Klientami platformy REACHaBLOGGER.pl są marketerzy, agencje digital, domy mediowe, a także agencje PR, agencje SEO i firmy z branży e-commerce.

Wszystkie media obecne na platformie REACHaBLOGGER mają miesięcznie sumarycznie już ponad 79 mln unikalnych użytkowników, a kanały socialowe ponad 108 mln followersów, fanów i subskrybentów.

Na platformie zarejestrowanych jest już prawie 13 tys. klientów. Mogą oni korzystać z palety ponad 6,6 tys. aktywnych ofert od influencerów obecnych na platformie. Są to blogi webowe, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok i inne serwisy takie jak m.in. Twitter, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, Snapchat, Twitch oraz podcasty. Zasięg platformy to 108 mln w social media (followersów, fanów i subskrybentów) i 79 mln web (użytkowników).

W sumie przez platformę zostało zrealizowanych do tej pory ponad 16 000 współprac między influencerami i reklamodawcami.

W kwietniu 2020 r. REACHaBLOGGER zorganizował akcję „Informuj odpowiedzialnie”. Jej celem było uhonorowanie influencerów, którzy w czasie epidemii wykazują troskę o społeczeństwo i rozpowszechniają sprawdzone informacje, popularyzują właściwe zachowania i wspierają walkę z epidemią. Jurorzy wyróżnili i przyznali medale grupie ok. 20 wyróżniających się influencerów (pełna lista nagrodzonych znajduje się tu: https://reachablogger.pl/blog/reachablogger-pl-przyznal-medale-akcji-informuj-odpowiedzialnie/).

