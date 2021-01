Megatrend w branży tekstylnej – „textilsharing”

To, co 113 lat temu wydawało się niemal rewolucyjnym rozwiązaniem, dzisiaj jest już czymś normalnym: wykorzystanie czyściw w systemie współdzielenia (sharing) gwarantuje lepszą relację kosztów do wydajności oraz satysfakcję z działania na rzecz środowiska. Wyrzucanie do śmieci czyściw przeznaczonych do zastosowań przemysłowych po ich zużyciu, nie wchodzi w grę. To byłoby ze szkodą dla środowiska naturalnego i nieefektywne z punktu widzenia kosztów. Nie tylko osoby prywatne stawiają na zasadę współdzielenia, także do przemysłu i rzemiosła dotarł już ten nowy trend. Każda firma troszczy się przede wszystkim o swoją podstawową działalność i często trudno jest jej zajmować się jeszcze zarządzaniem tekstyliami przemysłowymi, jak też ich zamawianiem, składowaniem i praniem.

Wiele firm jeszcze kilka lat temu nie myślało zbyt wiele o tym, jak często marnują zasoby i mają w związku z tym zwiększone koszty. Kupowano czyściwa papierowe do jednorazowego użytku lub szmaty, które po użyciu wyrzucane były do śmieci. Od pewnego czasu jednak zaobserwować można konsekwentną zmianę myślenia. Coraz częściej obowiązuje zasada współdzielenia zamiast posiadania – „textilsharing” jest trendy. Do pionierów, którzy oferują ten efektywny system, należy firma MEWA. Już od 1908 roku firma praktykuje tzw. „textilsharing” w doniesieniu do czyściw. To prosty i zarazem genialny pomysł: czyściwa są dostarczane do użytkownika, po użyciu są od niego odbierane i prane, a potem – już czyste – dostarczane są ponownie. Tym samym oszczędzane są zasoby i nie są wytwarzane odpady. Poza tym użytkownik nie musi się już o nic martwić, a przy tym oszczędza czas i pieniądze.

Pionierska rola firmy MEWA

Wprowadzając kiedyś ten system, firma MEWA stała się zarazem pionierem w tym zakresie. Dzisiaj klienci zyskują na doświadczeniu i wiedzy firmy w obszarze przygotowania czyściw do wielokrotnego zastosowania, przeznaczonych dla przemysłu i rzemiosła. Rzeczywiście, trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że mogłoby nie być takiego systemu. W ramach serwisu czyściw MEWA odbiera brudne czyściwa, pierze je i ponownie dostarcza użytkownikowi w bezpiecznym, praktycznym pojemniku SaCon®.

Usługa dostosowana do każdej istotnej branży gospodarki

System „textilsharing” wraz z towarzyszącymi mu procesami oszczędzania zasobów i wydajnym systemem obsługi, w dużym stopniu przyczynia się do ochrony środowiska i działań opartych na zrównoważonym rozwoju. Będąc certyfikowanym usługodawcą w zakresie tekstyliów, MEWA zaopatruje klientów działających we wszystkich sektorach gospodarki i rzemiosła. Higiena, czystość i bezpieczeństwo mikrobiologiczne są w dzisiejszych czasach pandemii koronawirusa ważniejsze niż kiedykolwiek dotąd. Jeszcze zanim pojawił się COVID-19 pranie czyściw odbywało się w firmie MEWA w taki sposób, iż wirusy były całkowicie dezaktywowane. Taka usługa jest korzystna dla wszystkich klientów, gdzie duże znaczenie mają kwestie higieny. Dostarczając bezpieczne pod względem higieny czyściwa wielokrotnego użytku, MEWA – jako zewnętrzny usługodawca – przyczynia się do tego, iż w obszarach istotnych dla gospodarki, takich jak produkcja, handel czy rzemiosło, ludzie mogą bezpiecznie pracować, maszyny mogą funkcjonować, a pojazdy mogą być czyszczone i utrzymywane w odpowiednim stanie, zapewniającym ich efektywną eksploatację.

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.