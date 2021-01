Raport Viewability Benchmark Meetrics Q4/2020: Tylko co druga reklama display trafia ze swoim komunikatem do użytkowników online w zabieganiu towarzyszącym końcowi roku.

Wskaźniki widoczności reklam display dalej spadły wraz ze wzrostem popytu na koniec roku. W międzyczasie średni współczynnik widoczności reklam wideo spadł o 2 punkty procentowe, osiągając najniższy poziom w 2020 roku.

Warszawa, 18 stycznia 2021 r.: Po korzystnym dla reklamy wzroście wykorzystania mediów w II kwartale 2020 r., wskaźniki widoczności reklam display w IV kwartale ponownie spadły obecnie do 53 procent. Wskaźniki widoczności reklam wideo wyniosły 73 procent w IV kwartale, co oznacza spadek o dwa punkty procentowe w ciągu trzech miesięcy.

To wyniki najnowszego raportu „Viewability Benchmark” opublikowanego przez Meetrics, wiodącą europejską firmę zajmującą się pomiarami i analizami reklam cyfrowych. Raport zawiera również m.in. szczegółowy przegląd poszczególnych formatów reklamowych i szczegółowych wyników dla innych rynków europejskich, w podziale na reklamę wideo i display, a tę ostatnią w rozbiciu na display desktop i display mobile. Raport pokazuje też ranking typowych przyczyn braku widoczności reklam, a także pozytywne i negatywne trendy na poszczególnych rynkach. Nieoptymalne pozycjonowanie nadal jest najczęstszą przyczyną braku widoczności reklamy.

– Spadające wskaźniki widoczności reklam na polskim rynku reklamy internetowej wydają się poważne, ale mają swoje źródło w zwiększonym sezonowo popycie. Ze względu na niedobór powierzchni reklamowej premium, jakość reklam online nie zawsze mogła sprostać oczekiwaniom reklamodawców w IV kwartale. Ponadprzeciętne wahania wskaźników widoczności reklam w ciągu ostatniego roku wskazują, że na polskim rynku reklamy online jest deficyt miejsc reklamowych o wysokiej jakości w porównaniu z innymi krajami europejskimi – wyjaśnia Hubert Świtalski, Country Manager Meetrics.



Pełny raport, zawierający m.in. szczegółową listę poszczególnych formatów reklamowych i porównania wielu rynków europejskich, jest dostępny do ściągnięcia za darmo ze strony Meetrics: https://www.meetrics.com/en/benchmark-reports/

W swoich kwartalnych raportach, Meetrics dostarcza przeglądu wskaźników widoczności oraz średniego czasu widoczności reklamy.

Meetrics w swoich badaniach opiera się na definicji Viewability rekomendowanej przez IAB i Media Rating Council. Reklama jest uważana za widoczną jeśli co najmniej 50 proc. jej powierzchni jest widoczna na ekranie przez co najmniej sekundę. Dla reklam wideo, rekomendowana jest zasada „50/2”, co oznacza, że co najmniej 50 proc. powierzchni reklamy musi być widoczne przez 2 sekundy.