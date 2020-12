Dlaczego lepiej jest wynajmować czyściwa wielokrotnego użytku?

Czyściwa wielokrotnego użytku oferowane firma MEWA oferuje w ramach tzw. pełnej usługi – zużyte i brudne czyściwa odbierane są przez usługodawcę w odstępach czasowych, są prane ekologicznie i czyste ponownie wracają do klienta.

Użytkownik ma do dyspozycji cztery rodzaje wysokiej jakości czyściw bawełnianych: od tych wytrzymałych, przeznaczonych do każdego zastosowania, po delikatne czyściwa do obróbki wrażliwych powierzchni. Rodzaj czyściwa można dobrać dokładnie do danego zastosowania.

Czyściwa oferowane do wynajmu mają wiele zalet z punktu widzenia użytkownika:

Czyściwa takie bardzo szybko wchłaniają ciecze w ilości kilkukrotnie przekraczającej jego własny ciężar;

Jest to trwały produkt, charakteryzujący się wysoką efektywnością czyszczenia;

– Czyściwa mogą być prane do 50 razy, nie są one odpadem;

– Czyściwa wielokrotnego użytku są trwalsze i bardziej ekologiczne niż czyściwa

papierowe;

– Czas czyszczenia jest mniejszy o 35% w porównaniu z zastosowaniem czyściw papierowych.

Usługodawca, w tym przypadku MEWA, przejmuje od użytkownika wszystkie obowiązki, wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska w odniesieniu do czyściw. Użytkownik oszczędza zatem czas i nakłady związane z zamawianiem, składowaniem oraz logistyką czyściw i może spokojnie skoncentrować się swojej działalności.

Zalety systemu usługi wynajmu czyściw MEWA doceniło już wiele zakładów produkcyjnych, warsztatów naprawczych, drukarni itp. w Europie, które wykorzystują czyściwa wielokrotnego użytku do usuwania tłuszczy, olejów, rozpuszczalników i innych zanieczyszczeń.

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.