Cyberpunk 2077: Wstań, zrób kawę i graj!

Httpool, największy partner reklamowy Twittera, wzbudza emocje wśród swoich pracowników, którzy wspierają CD Projekt Red przy premierze Cyberpunk 2077 poprzez przekazanie graczom bezpłatnej licencji oraz dnia wolnego na grę.

To prawda, że rok 2020 był dla nas wszystkich dziwny, ale nie jest to nic, z czym wojownicy z Httpool nie mogliby sobie poradzić! Httpool jest największym partnerem reklamowym platformy Twitter i walczy o to, aby stworzyć nową, pozytywną rzeczywistość w czasie Covid-19. W związku z tym gracze z firmy zostali nagrodzeni przepustką do Night City, dostając do użytku licencje i dzień wolny na granie.

Cyberpunk 2077 to obecnie najbardziej oczekiwana gra wideo na świecie. Nasi gracze w Httpool mają teraz możliwość dołączenia do świata gry i odkrywania Night City! I są niezwykle podekscytowani, że będą mieli okazję, aby podzielić się swoimi przemyśleniami i wrażeniami

„Udział w przygotowaniach do kampanii Cyberpunk 2077 na Twitterze był doświadczeniem jedynym w swoim rodzaju!” powiedział Michał Witkowski, Twitter Client Solution Manager w Httpool w Polsce, ojczyźnie CD Projekt Red, twórcy gry. Jako zapalony gracz, Michał był również bezpośrednio zaangażowany we wspieranie CD Projekt Red przy globalnej premierze gry na Twitterze.

Wiele się zmieniło na świecie od czasu pierwszego ogłoszenia Cyberpunk 2077 w maju 2012 roku, ale entuzjazm graczy nigdy nie osłabł. Dla Madary Dakse, Httpool TikTok Ads Client Manager fakt, że w grze występuje aktor Keanu Reeves, jest po prostu wisienką na torcie: „Jestem wielką fanką Keanu Reevesa, a teraz występuje on w tej najbardziej oczekiwanej grze w historii! Jestem gotowa poprawić swój 40-godzinny rekord gry, aby stanąć z nim twarzą w twarz”.

Tin Klasić, Facebook Senior Client Manager w Httpool z Chorwacji, zdołał dokonać niemożliwego i uniknąć wszystkich spoilerów Cyberpunk 2077 w ciągu ostatnich 12 miesięcy! Umiejętności i atrybuty prezentowane przez graczy, takie jak cierpliwość, rozwiązywanie problemów, umiejętności analityczne, szybkie podejmowanie decyzji, strategia i koordynacja, należą do wielu bardzo poszukiwanych cech wymaganych również w biznesie. ”Ale teraz chodzi tylko o: wake up, make coffee, and play the game!”

„Bycie częścią najbardziej oczekiwanej premiery gry w historii to tylko spełnienie marzeń. Kiedy dowiedziałem się o naszym zaangażowaniu w premierę, poczułem się naprawdę podekscytowany bo dla mnie jako gracza to wyjątkowy moment” – skomentował David Geborek, Twitter Client Solution Manager w Httpool w Szwecji.

W Httpool, z ponad 400 cyfrowymi profesjonalistami na pokładzie działając na ponad 30 rynkach, ściśle trzymamy się idei: „work hard play hard”. Gdy ten szalony rok dobiega końca, Httpool Choombas zanurzają się w Braindance, walcząc o przetrwanie w wirtualnym świecie i ucząc się nowych cyber umiejętności („choomba” w slangu cyberpunkowym to „przyjaciel”, „członek rodziny”).

„Nie śpij, graj!” to przesłanie Madary, jednej z wielu graczy Httpool w dążeniu do nieśmiertelności, dla innych graczy, gdy stawia pierwsze kroki w Night City. Kto wie, w jakiej jeszcze premierze weźmie udział Httpool!

Httpool, będący częścią Aleph Holding, to największy na świecie globalny partner reklamowy Twittera, obecny na ponad 30 rynkach w Europie i Azji oraz współpracujący z największymi producentami gier. Httpool z powodzeniem wspierał CD Projekt Red w premierze Cyberpunk 2077 na kluczowych rynkach, w tym w: USA, Kanadzie, Meksyku i Wielkiej Brytanii.

Uliczny slang Cyperpunk

● Hindsight: sprytne oglądanie się za siebie.

● Braindance: wirtualna rzeczywistość. Nowa forma interaktywnej rozrywki elektronicznej.

● Chilled: być cool; być razem.

● Chippin 'In: kupić oprogramowanie cybernetyczne po raz pierwszy, dzielić swój los z grupą, połączyć się z maszyną.

● Chombatta (Choomba): slangowo oznacza „przyjaciela” lub „członka rodziny”.

● Chunking: Jedzenie w biegu, jedzenie jako czynność drugorzędna.

● C-YA: używane jako, i brzmiące jak „See ya”, oznacza tyle co „Cover You Ass” czyli „chronić swój tyłek”, „kryć”.

● Downtime: czas wolny, czas wolny od pracy.