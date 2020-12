Imagine przygotowało kampanię świąteczną dla marki Hefra

Agencja Imagine, po rozpoczęciu w październiku obsługi marki Hefra, przygotowała dla niej świąteczną kampanię reklamową, oraz specjalną stronę internetową Prezenty.hefra.pl, umożliwiającą użytkownikom wysłanie wybranej osobie prezentu z dedykacją. Kampania rozpoczyna się 3 grudnia i potrwa do 20 grudnia, a prowadzona będzie pod hasłem „Prezenty od serca dla bliskich sercu”. Akcja ma charakter wizerunkowo-sprzedażowy, jej celem jest także poszerzenie zasięgu marki Hefra o młodszych odbiorców.

Warszawska Fabryka Platerów HEFRA, firma z 200-letnią tradycją, uruchamia na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia specjalną stronę internetową: prezenty.hefra.pl. Jej odbiorcy będą mieli możliwość skomponowania prezentu dla bliskiej osoby, dzięki doborowi produktu z gamy propozycji Hefra, życzeń, opakowania oraz dodaniu dedykacji. Zakupione prezenty trafią prosto w ręce adresatów – tak, by mogły stać się wyrazem pamięci, a zarazem doskonałym podarunkiem pod choinkę.

Agencja Imagine jest odpowiedzialna za przygotowanie strony internetowej, zakup oraz planowanie mediów do towarzyszącej kampanii.

– W portfolio marki Hefra można znaleźć produkty na każdą kieszeń. Co więcej wszystkie charakteryzują się najwyższą jakością i wysokimi walorami estetycznymi, dlatego świetnie sprawdzają się jako prezenty – mówi Karol Świetlicki vel Węgorek, CEO Hefra SA – Tegoroczne Święta mogą być zupełnie inne niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Niezmienna pozostanie jednak potrzeba bliskości i pamięci. Stąd nasz pomysł, aby ułatwić ich okazywanie. Dzięki naszej akcji każdy może kupić spersonalizowany prezent wraz z osobistą dedykacją, my zaś zadbamy o jego dostarczenie, by mógł cieszyć osoby bliskie sercom naszych klientów – dodaje.

– Grupą docelową akcji „Prezenty od serca dla bliskich sercu” są nie tylko dotychczasowi odbiorcy i sympatycy marki, ale także młodsi odbiorcy, którym bliskie jest myślenie o prezentach od strony funkcjonalnej, ale mieszczących się w racjonalnym budżecie – dodaje Aleksandra Kołaczek, Senior Project Manager w agencji Imagine.

Kampania reklamowa towarzysząca debiutowi strony prezenty.hefra.pl będzie prowadzona od 3 do 20 grudnia.

Agencja Imagine rozpoczęła długoterminową obsługę marki Hefra w obszarze digital w październiku. Współpraca dotyczy prac nad UX i UI e-commerce marki Hefra oraz kampanii digital.

Długoterminowo działania agencji skupiają się na poprawie doświadczeń klientów Hefry online i wzroście efektywności kanału e-commerce firmy. Wcześniej marka Hefra nie współpracowała w takim zakresie z żadną agencją.