Circlewise przejmuje Adhydrę, Paweł Lebiedziński awansuje na COO struktur międzynarodowych

Circlewise AS, międzynarodowa firma z centralą w Norwegii dostarczająca rozwiązań w obszarze marketingu digital z naciskiem na programy partnerskie, dokonuje przejęcia polskiej agencji Adhydra, specjalizującej się w performance marketingu „nowej generacji”. Paweł Lebiedziński, dotychczasowy CEO agencji Adhydra, obejmuje stanowisko COO w międzynarodowych strukturach Circlewise. Dzięki przejęciu, Polska będzie dla Circlewise hubem na potrzeby rozwoju na kolejne rynki europejskie.

Adhydra powstała w 2019 r., specjalizując się w performance marketingu „nowej generacji”. Agencja wykorzystywała autorskie narzędzia sprzedażowe, łączące zaawansowane technologie z optymalną strategią mediową (Artificial Intelligence, Machine Learning, mobile i predykcja intencji zakupowych). W gronie jej klientów znalazły się m.in. marki: Porówneo, Pracuj.pl, Delikatesy Centrum, home&you, Etam, Merkury Market, Neonet, Pako Lorente.

– Poszukiwania strategicznego partnera prowadziliśmy już od dłuższego czasu i bardzo cieszymy się z finalnego efektu tych poszukiwań, bowiem Circlewise nie jest po prostu kolejną, powielającą schematy siecią afiliacyjną. To właściciel innowacyjnej platformy do budowy i prowadzenia własnego programu partnerskiego z dostępem do globalnego marketplace wydawców, know-how międzynarodowego zespołu oraz narzędzi automatyzujących procesy rozliczeń, optymalizacji i komunikacji z wydawcami – mówi Paweł Lebiedziński, dotychczasowy CEO agencji Adhydra (obecnie obejmujący stanowisko COO Circlewise).

Circlewise to międzynarodowa firma, powstała w 2014 roku, z centralą w Norwegii, działająca na kilkunastu rynkach europejskich, w tym m.in. w Niemczech, Estonii, Finlandii, Szwecji, na Litwie i na Łotwie.

Paweł Lebiedziński, współzałożyciel i dotychczasowy CEO Adhydry, wraz z przejęciem obejmuje stanowisko COO w strukturach międzynarodowych Circlewise. Będzie odpowiedzialny m.in. za rozwój i upowszechnienie platformy Circlewise wśród klientów e-commerce na rynku europejskim. Oferta Circlewise będzie kierowana do sklepów internetowych, które chcą rozwijać kompetencje marketingowe in-house i rozszerzać sprzedaż na rynki zagraniczne.

CEO „powiększonego” Circlewise pozostanie Mathias Hell, pełniący tę funkcję od 2015 r.

– Dwa „żywioły” afiliacji, norweski i polski, łączą siły, żeby dać naprawdę świeży powiew na rynku mediów efektywnościowych. Polska była dla nas naturalnym kierunkiem rozwoju, myśleliśmy o tym od dłuższego czasu, a dodatkowo przekonały nas ponadprzeciętne wyniki osiągnięte przez Adhydrę, która jest spółką młodą, ale jej zespół może pochwalić się bardzo dużym doświadczeniem na tym rynku – mówi Mathias Hell, CEO Circlewise AS – Dodatkowo produkty i technologie, które zostały tu w Polsce rozwinięte, pokazują bardzo innowacyjne podejście do tego segmentu komunikacji cyfrowej, i to mamy nadzieję, przyniesie wkrótce korzyści dla całej sieci. Nie bez znaczenia pozostaje fakt pandemii – afiliacja rozwija się obecnie bardzo dynamicznie, klienci poszukują bardziej efektywnych narzędzi niż te, które dotychczas uchodziły za takie. Stąd tak duże obecnie zainteresowanie afiliacją na całym świecie. Tak więc dla nas to bardzo dobry czas na taką inwestycję. I teraz chcemy uczynić Polskę także centrum dalszej ekspansji na pozostałe rynki europejskie.

Kwota transakcji związanej z przejęciem nie została ujawniona. Marka Adhydra zniknie z polskiego rynku, obsługę jej klientów przejmuje Circlewise.

Circlewise jest liderem kategorii afiliacja serwisu GetApp: https://www.getapp.com/marketing-software/affiliate-marketing/?sort=category_leaders

Firma posiada odznakę Best Value w serwisie Capterra: https://www.capterra.com/p/169520/Circlewise/

Oba rankingi budowane są w oparciu o opinie realnych użytkowników platformy i tym samym są obiektywnym potwierdzeniem jakości oferowanych rozwiązań.

Circlewise zakwalifikował się na finałową shortlistę w tegorocznej edycji konkursu International Performance Marketing Awards w kategorii „Best Finance Campaign”. Podczas finałowej ceremonii przyznania tytułów i nagród, która odbyła się 24 listopada br. Circlewise otrzymało wyróżnienie i tytuł „highly commended” (https://www.ipma.world/home/awards/).