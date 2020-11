Browar Pilsweizer z Grybowa wprowadza na rynek ciekawą propozycję dla konsumentów poszukujących nowych smaków piwnych – Pilsvar Ciemne z Calamansi – ciemne piwo dolnej fermentacji, z dodatkiem egzotycznego owocu o tej właśnie nazwie. Piwo wchodzi właśnie do sprzedaży, będzie dostępne w całej Polsce.

Browar Pilsweizer wprowadza do sprzedaży nowe piwo, o nazwie Pilsvar Ciemne z Calamansi – ciemne piwo dolnej fermentacji, z dodatkiem owocu Calamansi, zwanego również Kalamondin: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalamondin).

– To propozycja całkowicie inna od wszystkich piw jakie nasz browar ma w swoim portfolio, uważam, że będzie też unikalna w skali całego polskiego rynku. Jest to ciemne piwo, kierowane do poszukiwaczy nowych smaków, z nutą owocową opartą na owocu Calamansi, gorzkiej pomarańczy, która jest krzyżówką kwaśnej mandarynki z kumkwatem japońskim. Owoc ten jest stosowany jako dodatek do dań na Filipinach, Tajlandii czy Indonezji. Chcemy tym samym polskim fanom piwa zaproponować mocno egzotyczny i orzeźwiający smak. Ciemne słody świetnie się w nim balansują ze smakiem tego egzotycznego owocu. Będziemy to piwo oferować przez cały rok, jednak myślę, że szczególnie dobrze wpisuje się ono właśnie w okres zimowy i świąteczny – mówi Andrej Chovanec, Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu Browaru Pilsweizer.

Pilsvar Ciemne z Calamansi to trzecie ciemne piwo w portfolio browaru Pilsweizer.

– Oba wcześniejsze, Femme Fatale i Porter Galicyjski cieszą się nieustająco bardzo dużą popularnością wśród piwoszy, chociaż oczywiście konsumuje się ich mniej niż piw jasnych. Dlatego chcemy rozwijać tę kategorię o nowe propozycje i stąd właśnie piwo Ciemne z Calamansi – dodaje Andrej Chovanec.

Pilsvar Ciemne z Calamansi jest piwem dolnej fermentacji. Ma 13 procentowy ekstrakt i 5,5 procent zawartości alkoholu. Do jego produkcji wykorzystywane są trzy słody: monachijski, karmelowy, pilzneński; oraz dwa chmiele: marynka i lubelski.

Pilsvar Ciemne z Calamansi właśnie trafia do hurtowni i sklepów w województwie małopolskim, docelowo – w ciągu kilku tygodni – trafi do dystrybucji ogólnopolskiej (Browar Pilsweizer współpracuje z hurtowniami, sklepami i pubami we wszystkich województwach kraju).

Browar Pilsweizer jest kontynuatorem tradycji założonego w 1804 r. w Siołkowej browaru, który dynamicznie zaczął się rozwijać po przejęciu go w 1887 r. przez czeskiego piwowara Franciszka Paschka.

W 2005 r. Browar Grybów w Siołkowej został kupiony przez Ivana i Andreja Chovanców, którzy, podobnie jak ponad 100 lat temu Paschek, zajęli się jego rozwojem po latach problemów finansowych.

Więcej na: www.pilsvar.pl oraz www.pilsweizer.com