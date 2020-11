Cyfrowa transformacja „Made by MEWA“

System czyściw MEWA: Cyfryzacja pozwala udoskonalić jakość i zwiększyć zadowolenie klientów

45 placówek i własna flota pojazdów transportowych firmy MEWA dba w całej Europie o zaopatrzenie ponad 190 000 firm w tekstylia przemysłowe wielokrotnego użytku. Oprócz czyściw produkowanych we własnej tkalni, stały serwis wymiany tekstyliów obejmuje również odzież roboczą i ochronną oraz produkty uzupełniające. Innowacyjna firma rodzinna już 10 lat temu rozpoczęła wdrażanie procesu cyfryzacji procesów produkcyjnych. Ale jaki właściwie wpływ ma cyfrowa transformacja na system wynajmu czyściw firmy MEWA i jakie są zalety tego dla klientów?

[Warszawa, listopad 2020] „Odbieranie, pranie, ponowna dostawa wypranych czyściw“ – tymi słowami można by streścić zasadę prowadzenia biznesu przez firmę MEWA. Już w trakcie planowania uruchomionej w 2011 instalacji do obróbki czyściw wielokrotnego użytku w północnych Niemczech, firma zdecydowała się na konsekwentną realizację procesów dotyczących użytkowników, obsługi i kadry zarządzającej w oparciu o technologie cyfrowe. „Naszym założeniem od początku było opracowanie całościowej koncepcji. Począwszy od technologii procesów przetwórczych, poprzez niezbędne w tym celu zarządzanie energią, aż po procesy towarzyszące produkcji, takie jak przygotowanie czystej wody i gospodarowanie ściekami. Naszym celem do 2024 roku jest cyfryzacja procesów oraz urządzeń i instalacji”, wyjaśnia Uwe Schmidt, Kierownik Działu Inżynierii Produkcji i Logistyki w firmie MEWA.

System wynajmu czyściw – taki sam standard jakości i serwisu w całej Europie

System wynajmu czyściw firmy MEWA odciąża małe i duże firmy działające w sektorze przemysłu i rzemiosła. Zabrudzone czyściwa odbierane są w ustalonych terminach od użytkownika, po czym są one prane z zachowaniem odpowiednich standardów i norm, a następnie, po szczegółowej kontroli jakości, wysyłane są ponowne do użytkownika. Cyfryzacja wspiera przy tym perfekcyjną kontrolę wszystkich procesów i gwarantuje, iż czyściwa MEWA długo w pełni zachowują formę i wysoką wydajność.

Kompleksowa obróbka czyściw, chrakteryzująca się wielostopniowym systemem kontroli, gwarantuje, iż każde czyściwo, które wraca do klienta, spełnia wysokie wymagania jakościowe. Po upraniu czyściwa poddawane są kontroli wizualnej. Pracownicy firmy MEWA sprawdzają wszystkie czyściwa: czy są one czyste, jak bardzo zużyte, czy są nie są podziurawione lub postrzępione. Następnie odbywa się kontrola wspomagana komputerowo; czyściwa są ważone. Każde nowe czyściwo waży tyle samo, ale z czasem w trakcie eksploatacji traci na wadze w wyniku zużycia. Zwiększony ciężar czyściwa wskazuje z kolei na pozostałości zabrudzeń lub resztek olejów, farb czy też części metali. Czyściwa, które są za lekkie, są automatycznie odrzucane. Jeśli dane czyściwo jest za ciężkie, musi zostać wyprane ponownie. Detektory sprawdzają czyściwa pod kątem obecności pozostałych w nich ewentualnie części metali i takie czyściwa również odkładane są na bok.

By możliwa była analiza najważniejszych wskaźników procesowych, planowane jest zainstalowanie cyfrowych paneli sterowniczych we wszystkich zakładach firmy MEWA. Możliwe będzie tym samym kontrolowanie zużycia zasobów oraz zwiększenie efektywności pracy urządzeń i instalacji. „Cyfryzacja pozwoli nam określić dostępność urządzeń, stabilność procesów oraz naszą produktywność. No i wesprze nas w tym, byśmy mogli obsługiwać wszystkich naszych klientów, zapewniając im terminowo w ramach usługi taki sam standard jakości i serwisu w całej Europie“, wyjaśnia Uwe Schmidt.

Zautomatyzowane linie piorące dla zakładów MEWA piorących czyściwa

Innym przykładem cyfryzacji w naszej firmie jest trzecia linia pralnicza przeznaczona dla czyściw, zbudowana w 2019 w zakładzie MEWA w Avermes we Francji. Realizowany do tej pory ręcznie system operowania specjalnymi pojemnikami na czyściwa (MEWA Safety Container – SaCon®), zastąpiono wtedy, w ramach przebudowy zakładu, automatycznymi operacjami wspieranymi komputerowo. „Dzięki naszym bardzo nowoczesnym urządzeniom i instalacjom pralniczym gwarantujemy naszym klientom najwyższy standard jakości czyściw. Dzięki nowemu systemowi logistycznemu duże ilości bezpiecznych pojemników, służących do przechowywania i do bezpiecznego transportowania zużytych czyściw wielokrotnego użytku, mogą być przemieszczane bez konieczności korzystania z dodatkowej ludzkiej siły roboczej, co tym samym pozwala na poprawę ergonomii pracy i bezpieczeństwa naszych pracowników“, wyjaśnia Christoph Sporrer, dyrektor techniczny zakładu MEWA we Francji.

W średnioterminowej perspektywie wszystkie zakłady MEWA piorące czyściwa mają być wyposażone w zautomatyzowane linie piorące, gdzie również czyszczone będą pojemniki przeznaczone do ich transportowania.

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.