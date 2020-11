Meetrics i GroupM we wspólnym projekcie zwiększającym efektywność kampanii reklamowych online

GroupM Germany, największa agencja mediowa w Niemczech oraz Meetrics, czołowa europejska firma zajmująca się pomiarami i analizami efektywności kampanii reklamowych online, rozpoczęły wspólny projekt. Jego efektem jest unikalna w skali globalnej nowa na rynku usługa o nazwie AdRefresh – pomiar odświeżania reklam online. Usługa, równolegle z rynkiem niemieckim, jest też od teraz dostępna w Polsce.

Po raz pierwszy na świecie analizowane będą na tym poziomie szczegółowości mechanizmy związane z odświeżaniem reklam – Meetrics będzie tu badał różne wymiary procesu odświeżania reklamy, takie jak długość interwału, placement na stronie internetowej itp. Celem jest uchwycenie wpływu tych parametrów na widoczność reklamy (viewability) i efektywność działań kampanii reklamowych online.

Wielu operatorów witryn i adserverów wypełnia stronę www wielokrotnie (kolejnymi reklamami) podczas jednej wizyty użytkownika, co potencjalnie może wpływać mocno na skuteczność przekazu tych reklam. Dlatego branżowa organizacja „Coalition for Better Ads” podjęła działania i stworzyła zbiór praktyk, które mają prowadzić do redukcji clutteru na stronach internetowych. Jednak reklamodawcy i agencje medialne mają jak do tej pory niewielką kontrolę nad tym, jak te praktyki są implementowane. Wspólny projekt GroupM i Meetrics ma właśnie na celu dostarczenie danych, w oparciu o które można będzie w niedługim czasie wypracować rozwiązania, jakie zaangażują marketerów i wydawców w opracowanie trwałych i skutecznych standardów w tym obszarze.

W projekt została zaangażowana także firma technologiczna Xandr (https://www.xandr.com/), specjalizująca się w targetowaniu reklam w kampaniach online.

Stworzona w ten sposób trójstronnie nowa usługa otrzymała nazwę AdRefresh, a jej pierwszymi klientami zostały spółki z grupy mediowej GroupM Germany: Mindshare, MediaCom, Wavemaker and Essence. Jednocześnie usługa jest wprowadzana także w Polsce.

– Cieszymy się, że wspólnie z Meetrics opracowaliśmy narzędzie, które udostępnia naszym klientom lepszy przegląd rozdrobnionego rynku reklamy. Przejrzystość dotycząca szczegółów procesu odświeżania reklamy jest dla nas niezbędna do pracy nad standardami jakości z naszymi partnerami po stronie marketerskiej – skomentował Jörn Strehlau, Managing Director GroupM.

– Z przyjemnością zapewniamy reklamodawcom i agencjom ważną kontrolę i narzędzie do monitorowania, które pozwoli im upewniać się, że media, które wykorzystują w kampaniach, są rzeczywiście efektywne, a odświeżanie reklam nie obniża skuteczności kampanii – dodaje Philipp von Hilgers, Managing Director & Co-Founder Meetrics.

– Meetrics od zawsze dostosowuje swoje pomiary do wymogów rynku. Po dodaniu do naszego portfolio realnego pomiaru widoczności reklam wideo, czy ugruntowaniu współpracy z Facebookiem i Google w zakresie pomiaru portfolio tych firm, przyszedł czas na reklamy przeładowywane na jednej odsłonie. Uruchomienie pomiaru AdRefresh to kolejny, naturalny krok w dostarczaniu naszym klientom całościowego pomiaru jakości powierzchni reklamowej. Usługę AdRefresh praktycznie równolegle z rynkiem niemieckim implementujemy także w Polsce, co mnie bardzo cieszy. Myślę, że w naszym kraju zainteresuje ona wydawców, stosujących przeładowania kreacji na jednej odsłonie strony, a przede wszystkim marketerów, którzy pracują z takimi wydawcami – wyjaśnia Hubert Świtalski, Country Manager Meetrics.