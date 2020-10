Czyściwa przemysłowe wielokrotnego użytku w ramach outsourcingu

Korzystanie z outsourcingu pozwala zaoszczędzić czas, środki finansowe i ograniczyć nakłady organizacyjne do minimum. To optymalne rozwiązanie dla zakładów przemysłowych, drukarni czy warsztatów samochodowych.

Jeszcze przed pierwszą dostawą czyściw firma MEWA oferuje profesjonalna konsultację odnośnie rodzaju i ilości niezbędnego czyściwa. Pozwala ona klientowi dostosować zakres usługi do jego branży i potrzeb. Następnie ustalany jest cykl wymiany czyściw zamawianych w systemie pełnej obsługi (dostawa – odbiór brudnych tekstyliów – pranie – ponowna dostawa czystych tekstyliów do klienta). Dokładne terminy oraz określenie ilości pozwalają lepiej zaplanować działania firmy użytkownika i tym samym przyczyniają się do wzrostu efektywności jego działań.

System zarządzania tekstyliami firmy MEWA

Klient nie musi za każdym razem kupować nowych czyściw, może je wynajmować od firmy MEWA, bardzo zużyte czy uszkodzone egzemplarze są wymieniane na nowe. Również ilość zamawianych czyściw może być odpowiednio dostosowywana do aktualnych potrzeb. To pozwala zredukować koszty. Są one przejrzyste i łatwo je skalkulować. Poza tym zakres obsługi outsourcingowej zawsze można także łatwiej i szybciej dostosować do aktualnych wymagań i potrzeb użytkownika.

Ważne jest też, iż klient otrzymuje kompleksową usługę od jednego usługodawcy, co gwarantuje odpowiednią jakość wykorzystywanych produktów i ułatwia proces komunikacji oraz realizacji usługi. Przy okazji klient może zamówić w firmie MEWA także inne produkty uzupelniajace korzystanie z czyściw, jak np. maty absorpcyjne czy myjki biologiczne do czyszczenia części.

Ochrona środowiska

W ramach usługi MEWA realizuje obowiązki wynikające z przepisów o ochronie środowiska w odniesieniu do czyściw, co stanowi istotne odciążenie dla użytkownika, zarówno w kontekście czasu, jak i sprawozdawczości do odpowiednich organów nadzorujących gospodarkę odpadami. Ponieważ czyściw wynajmowane przez firmę MEWA mogą być prane nawet do 50 razy, stanowi do istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości powstających odpadów.

Firma MEWA działa w oparciu o certyfikaty jakościowe ISO 9001 i ISO 14001, co sprawia, że jakość jej produktów jest taka sama we wszystkich krajach, gdzie są oferowane wyroby firmy

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.