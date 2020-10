Imagine wdrożyło eKatalog dla marki Sephora w ramach projektu GOOD FOR

Sephora od października rozpoczęła swój długofalowy, proekologiczny projekt GOOD FOR, za którym stoi zobowiązanie firmy do działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Na www.sephora.pl i w perfumeriach tej sieci, pojawiły się specjalne oznaczenia „ekozaangażowanych” produktów. Klienci mogą też zwracać do recyklingu puste opakowania po kosmetykach zakupionych w Sephora, w puntach stacjonarnych sieci. Startowi programu towarzyszy pojawienie się digitalowego katalogu GOOD FOR, zaprojektowanego i wdrożonego przez agencję Imagine. Jest to kolejne wdrożenie nowej usługi z portfolio tej agencji, jaką jest eKatalog – produkt pomyślany z założenia jako proekologiczny.

Wraz z nowym projektem GOOD FOR, Sephora wprowadziła na www.sephora.pl i w swoich perfumeriach specjalne zielone etykiety, którymi opatrzone są produkty spełniające różne, ekologiczne kryteria. Dzięki tym symbolom, Sephora chce informować i „nawigować” swoich klientów poszukujących produktów „dobrych dla ciebie”, „dobrych dla planety” i „dobrych dla wegan”. Dodatkowo od października klienci w Polsce mogą zwracać puste opakowania po produktach do pielęgnacji skóry, zapachach i makijażu zakupionych w perfumeriach Sephora. Firma, dzięki międzynarodowej współpracy z centrum recyklingu CEDRE, podda je odzyskowi surowców lub przetworzy na energię.

O tym, jak poprzez swoje działania oraz produkty Sephora stara się zmieniać wpływ na środowisko naturalne, klienci dowiedzieć się mogą, dzięki digitalowemu katalogowi Good For, który dostępny jest na https://katalogsephora.pl/ i na www.sephora.pl.

Katalog online GOOD FOR przygotowała łódzka agencja Imagine, która wprowadziła produkt eKatalog do swojego portfolio w tym roku. Imagine odpowiada za rozwiązanie technologiczne, układ eKatalogu oraz jego wdrożenie. Katalog GOOD FOR jest już drugim wdrożeniem eKatalogu Imagine dla Sephory – wcześniej, wiosną bieżącego roku, agencja przygotowała dla tej marki eKatalog wpisujący się w kampanię instytucjonalną firmy – “The Unlimited Power of Beauty”.

– Za koncepcją naszej usługi eKatalog strategicznie i od samego początku stoi trend odpowiedzialności ekologicznej. Jeśli chcemy ratować planetę, musimy podejmować działania ograniczające nasz negatywny wpływ na nią. Tradycyjne katalogi i gazetki promocyjne zużywają duże ilości papieru i mają wpływ na zwiększanie śladu węglowego. Tym samym przejście od nieekologicznych gazetek papierowych do gazetek online wydaje się naturalnym krokiem dla świadomych marek i konsumentów – mówi Justyna Izydorczyk, Strateg w agencji Imagine – Co więcej, rozwiązanie to daje też konsumentom szereg doświadczeń, których katalogi papierowe, ale nawet i konwencjonalne katalogi online, nie dawały – storytelling, multimedia, możliwości stosowania mechanizmów polecających itp. Mówimy tu o dużo lepszym kontakcie na linii marka-klienci, bliższym, bardziej elastycznym, dostosowanym do urządzeń, na których klienci treści przeglądają.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że rozwiązanie, które przygotowaliśmy jest ekologiczne, a jednocześnie dostarcza marce i konsumentom korzyści na wielu poziomach. eKatalog jest w pełni mobile friendly, a dzięki zastosowaniu technologii PWA dysponuje opcją szybkiej instalacji skrótu na ekranie telefonu, by być pod ręką w każdej chwili i miejscu – dodaje Filip Iwański, CEO agencji IMAGINE.

Przygotowany przez Imagine eKatalog dla Sephory dostępny jest pod adresem:

Imagine współpracuje z marką Sephora od 2019 roku w zakresie wsparcia działań sprzedażowych online oraz działań w obszarze komunikacji digital.