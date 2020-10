Kamikaze wdraża nową komunikację wizualną dla Miss Sporty w Europie Środkowo-Wschodniej

Agencja Kamikaze realizuje nową komunikację wizualną dla brandu Miss Sporty, z portfolio spółki Coty. Marka prowadzi kampanię w kanałach digital i POS, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Kamikaze współtworzyła strategię, związaną z repozycjonowaniem marki.

Działania, prowadzone w ramach kampanii, obejmują nie tylko nowe materiały wizualne, ale także zmianę języka komunikacji. Głównym ich celem jest zmiana pozycji brandu Miss Sporty w świadomości odbiorców.

Miss Sporty była do niedawna marką przeznaczoną głównie dla najmłodszych konsumentek kategorii beauty, w wieku poniżej 21 lat. Nowa strategia zakłada rozszerzenie grupy docelowej, co pociąga za sobą zmianę tone of voice marki – kim jest i jak ma komunikować się ze swoimi odbiorcami. Zdecydowaliśmy się na współpracę przy tworzeniu nowych Key Visuali i globalnych materiałów wizualnych z Kamikaze, ponieważ to właśnie ich koncept strategiczno-kreatywny najbardziej odpowiadał naszym oczekiwaniom – mówi Dagmara Janiak, Junior Brand Manager CEE Miss Sporty & Sally Hansen.

W lutym bieżącego roku, przeprowadzona została pierwsza fala działań, w tym przygotowanie sesji zdjęciowej we współpracy z fotograf Agatą Dąbrowską, której efektem był Key Visual, materiały POS i materiały digital wykorzystane w social mediach marki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Aktualnie w drogeriach Rossmann, wybranych supermarketach oraz w kanałach social media marki Miss Sporty, można zobaczyć drugą odsłonę komunikacji wizualnej, wdrożonej na początku roku. Tym razem sesja zdjęciowa zrealizowana została we współpracy z fotograf Izabelą Grzybowską. Ponadto, w najbliższych miesiącach planowany jest start trzeciej edycji komunikacji marki, nad którą obecnie pracuje Agencja.

Kamikaze współpracuje z marką Miss Sporty od 2017 roku, odpowiadając za jej działania w social media. Obecnie koordynuje również cały proces wprowadzenia nowej komunikacji wizualnej marki – od zaplanowania strategii, poprzez przygotowanie kreacji i koncepcji działań, na realizacji kończąc.