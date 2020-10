Raport Meetrics Q3/2020: w trzecim kwartale spadły wskaźniki widoczności reklamy display i wideo w Polsce

Po bardzo dobrym drugim kwartale, w trzecim kwartale br. formaty reklam display odnotowały gorsze wskaźniki, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Również reklamy wideo odnotowały pogorszenie widoczności, w Polsce większe niż w skali Europy – wynika z najnowszego raportu „Viewability Benchmark” opublikowanego przez Meetrics, wiodącą europejską firmę zajmującą się pomiarami i analizą w obszarze reklamy digital.

Po wzroście w pierwszej połowie roku, w III kwartale wskaźniki widoczności reklam wideo spadły w Polsce do ​​75% (w II kwartale było to 79 %). Widoczność (viewability) reklam display spadła w tym samym okresie do 57% – w II kwartale było to 58% (średnia dla badanych krajów europejskich wyniosła 61 proc., wobec 63 proc. kwartał wcześniej).

Pozytywnym wyjątkiem były display’owe reklamy mobilne, których viewability nieznacznie wzrosło kwartał do kwartału (z 56 do 57%). To wyniki najnowszego raportu „Viewability Benchmark” opublikowanego przez Meetrics, wiodącą europejską firmę zajmującą się pomiarami i analizami reklam cyfrowych. Raport zawiera również m.in. szczegółowy przegląd poszczególnych formatów reklam i szczegółowych wyników dla innych rynków europejskich, w podziale na reklamę wideo i display, a tę ostatnią w rozbiciu na display desktop i display mobile. Raport pokazuje też ranking typowych przyczyn braku widoczności reklam, a także pozytywne i negatywne trendy na poszczególnych rynkach. Nieoptymalne pozycjonowanie nadal jest najczęstszą przyczyną braku widoczności reklamy.

– Średnia widoczność wideo w Polsce jest znacznie wyższa w porównaniu z reklamami display’owymi, ale warto pamiętać, że „diabeł tkwi w szczegółach”. Różnice w jakości i efektywności reklamy mogą być bardzo duże w zależności od tego gdzie dana reklama wideo jest wyświetlana. Różnic tych nie można zidentyfikować, obserwując jedynie wskaźniki ukończenia filmów. By dysponować wiarygodnymi danymi widoczność musi być mierzona przez cały czas trwania filmu, wtedy można mieć pewność, że przekaz reklamowy został dostarczony skutecznie i rzetelnie – komentuje Hubert Świtalski, Country Manager Meetrics.

Pełny raport, zawierający m.in. szczegółową listę poszczególnych formatów reklamowych i porównania wielu rynków europejskich, jest dostępny do ściągnięcia za darmo ze strony Meetrics: https://www.meetrics.com/en/benchmark-reports/.

W swoich kwartalnych raportach, Meetrics dostarcza przeglądu wskaźników widoczności oraz średniego czasu widoczności reklamy.

Meetrics w swoich badaniach opiera się na definicji Viewability rekomendowanej przez IAB i Media Rating Council. Reklama jest uważana za widoczną jeśli co najmniej 50 proc. jej powierzchni jest widoczna na ekranie przez co najmniej sekundę. Dla reklam wideo, rekomendowana jest zasada „50/2”, co oznacza, że co najmniej 50 proc. powierzchni reklamy musi być widoczne przez 2 sekundy.