Tradycja i nowoczesność – marka Hefra nowym klientem agencji Imagine

Agencja Imagine rozpoczyna długoterminową obsługę marki Hefra w obszarze digital. Współpraca dotyczyć będzie prac nad UX i UI e-commerce marki Hefra oraz kampanii digital.

Umowa pomiędzy firmami ma charakter ramowy i została podpisana na czas nieokreślony. Agencja Imagine będzie się zajmować pracami w obszarze User Experience (UX) i User Interface (UI) oraz działaniami kampanijnymi w obszarze digital. Współpraca rozpoczęła się od audytu UX, podczas którego zadaniem agencji był przede wszystkim przegląd i analiza funkcjonalności zasobów e-commerce Hefry.

Długoterminowo działania agencji skupiać się będą na poprawie doświadczeń klientów Hefry online i wzroście efektywności kanału e-commerce firmy. Wcześniej marka Hefra nie współpracowała w takim zakresie z żadną agencją.

– Hefra jest marką z bardzo bogatą tradycją i ciekawą historią. Niewiele jest w Polsce firm, które mogą świętować 200 lat istnienia na rynku, a nas czeka to już za 4 lata. Naszą dumą jest grono wiernych i lojalnych klientów, natomiast chcemy też coraz szerzej docierać do nowych odbiorców, zwłaszcza że nasze produkty są bardzo cenione pod kątem jakości, piękna i solidności wykonania, ale jednocześnie świetnie wpisują się w nowoczesne trendy, takie jak np. powrót konsumentów do sympatii względem rękodzielnictwa. Dlatego, by dotrzeć do nowych klientów i sprostać ich oczekiwaniom również jeśli chodzi o jakość kontaktu z marką online, zdecydowaliśmy się na podjęcie długoterminowej współpracy z agencją Imagine. – mówi Karol Świetlicki vel Węgorek, CEO Hefra SA.