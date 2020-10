Michelin Polska startuje z kampanią na 6 rynkach regionu CEE

Agencja Altavia Polska współpracuje z Michelin Polska przy realizacji kampanii opon na sezon zimowy, która prowadzona będzie równolegle w 6 krajach naszego regionu. Kampania podkreśla bezpieczeństwo, jakie zapewniają opony marki Michelin, a towarzyszy jej promocja konsumencka zorganizowana w Polsce, Czechach, na Słowacji i Litwie.

Celem kampanii, skierowanej do wszystkich użytkowników samochodów osobowych, jest promowanie całej gamy opon zimowych i całorocznych marki Michelin, ze szczególnym uwzględnieniem opon MICHELIN CrossClimate+ (całoroczne) oraz MICHELIN Alpin 6 i MICHELIN Pilot Alpin 5 (na trudne warunki zimowe). Kampania ma także wzmacniać świadomość brandu Michelin i budować jego wizerunek, jako marki opon zapewniających bezpieczeństwo niezależnie od warunków drogowych.

– Współpracujemy z agencją Altavia Polska już od wielu lat i mogę powiedzieć, że bardzo cenimy sobie jej profesjonalizm, zarówno w zakresie produkcji materiałów reklamowych, jak i przygotowania do dystrybucji oraz terminowości. Dlatego po raz kolejny działamy wspólnie przy sezonowej kampanii naszych opon – mówi Krzysztof Sadowski, Operational Marketing Manager B2C ECN, Michelin Polska.

Agencja Altavia już od 10 lat jest odpowiedzialna za print management, jak również doradztwo i wsparcie w tworzeniu oraz realizacji efektywnych rozwiązań zwiększających sprzedaż, w tym także m.in. za druk, konfekcjonowanie i dystrybucję materiałów.

Agencja co roku przygotowuje dla Michelin Polska m.in. materiały do kampanii letniej i kampanii zimowej (promujących opony sezonowe), jak również na potrzeby innych działań komunikacyjnych tej firmy.

Podobnie jak przy okazji poprzednich kampanii Altavia przygotowała na potrzeby najnowszej kampanii zimowej komplet materiałów promocyjnych, w tym m.in.: katalogi, plakaty, ulotki, maty i standy.

Materiały te, w różnych wersjach językowych, zostaną wykorzystane na 6 rynkach europejskich – w Polsce, Czechach, Estonii oraz na Słowacji, Litwie, Łotwie. Kampania rozpoczyna się 1 października i potrwa do końca grudnia.

Towarzyszy jej promocja konsumencka, w której osoby dokonujące zakupu kompletu opon z montażem, mogą zdobywać atrakcyjne nagrody (szczegóły na stronie www.promo.michelin.pl ).

Altavia Polska (www.altavia.pl) specjalizuje się w dostarczaniu efektywnych rozwiązań do komunikacji z konsumentem w miejscu sprzedaży. Zapewnia klientom szeroki zakres usług: poczynając od kreacji i strategii, przez projektowanie standardowych i spektakularnych materiałów POS, przygotowanie materiałów do druku, kończąc na produkcji i logistyce do punktów sprzedaży. W gronie jej klientów znaleźli się m.in. Carrefour, Shell, Decathlon, L’Oreal.

Altavia Polska należy do globalnej Grupy Altavia (www.altavia-group.com), która działa w 43 miastach w 30 krajach, obsługując na całym świecie ponad 300 wiodących retailerów i marek.