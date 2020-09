MediaCom odpowiada za nową kampanię produktową Dr Green

Do grona klientów MediaCom dołączył Dr Green, producent innowacyjnych nawozów do zaprawiania nasion. W ramach współpracy agencja jest odpowiedzialna m.in. za opracowanie strategii, planowanie i zakup mediów offline oraz online dla nowej kampanii firmy, promującej produkty z linii Dr Green PRIME.

Dr Green PRIME to rozpuszczalny, łatwo przyswajalny, zawierający mikroelementy stały nawóz do nasion.

Działania realizowane w ramach akcji, kierowanej do grupy właścicieli gospodarstw rolnych oraz firm zaprawiających, obejmują m.in. emisję spotów telewizyjnych oraz radiowych, sponsoring TV oraz aktywności z obszaru performance marketingu.

Dedykowany zespół MediaCom realizuje dla nowego klienta usługi z zakresu planowania, strategii, przygotowania kreacji (radio, TV, digital) oraz zakupu przestrzeni mediowej.

Ogólnopolska kampania polskiego producenta nawozów ruszyła w drugiej połowie sierpnia br.