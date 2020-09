Textil-Sharing mat wejściowych Raz zamówić i zawsze korzystać

Wynajęta mata wejściowa do wycierania butów może być prana i czyszczona około 200 razy. Mata taka trwale zapobiega przedostawaniu się brudu do hal zakładowych, warsztatów czy innych pomieszczeń, ułatwiając tym samym sprzątanie budynków.

Maty wejściowe i wycieraczki, zbierające brud wnoszony na podeszwach butów, są istotne dla utrzymania czystości w budynku. Brud pozostaje na matach rozłożonych w obszarach wejściowych i w korytarzach i nie jest przenoszony do innych pomieszczeń. Użytkownik nie musi mieć własnych mat. „Korzystać zamiast mieć“ brzmi motto usługodawcy w zakresie tekstyliów przemysłowych, jakim jest firma MEWA, oferująca maty wejściowe do wynajęcia.

W zakładach firmy MEWA pranych jest rocznie ok. 2,5 mln mat. MEWA oferuje maty klientom, którymi są zakłady, warsztaty, instytucje itp. W odniesieniu do mat wejściowych obowiązuje zasada „raz zamówić i potem ciągle korzystać”, nie troszcząc się przy tym o pranie i czyszczenie mat. Klienci otrzymują maty dostosowane do ich potrzeb. W ustalonych terminach kierowca serwisu firmy MEWA odbiera zabrudzone maty i wymienia je od razu na nowe – już czyste.

MEWA pierze maty w przemysłowych liniach pralniczych, które są w stanie usunąć z mat nawet największy brud i zanieczyszczenia. Jedna mata może być użyta około 200 razy, zanim będzie musiała zostać wymieniona na nową. Tym samym mata taka przyczynia się bardziej do ochrony środowiska niż jakikolwiek inny jednorazowo zakupiony produkt. Maty wejściowe dostępne są w dwóch wariantach: jako wycieraczki oraz jako maty z włosiem o charakterze szczeciny dla obszarów szczególnie narażonych na brud. Maty, mające zwykle kolor szary lub czarny, zaopatrzone są od spodu w warstwę antypoślizgową. Może też być na nich umieszczone logo klienta.

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.