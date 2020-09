Imagine pozyskała nowego klienta – Phillips Poland

W wyniku zwycięstwa w konkursie agencja Imagine rozpoczyna stałą obsługę firmy Phillips Poland, europejskiego oddziału firmy Phillips Industries, w obszarze digital. Współpraca dotyczyć będzie przede wszystkim przygotowania nowej wersji serwisu Phillips-europe.com, a następnie obejmie prace związane z jego rozwojem i utrzymaniem.

Umowa pomiędzy firmami została podpisana na czas nieokreślony. Agencja Imagine odpowiedzialna będzie przede wszystkim za stworzenie nowego serwisu internetowego marki Phillips. Zakres prac agencji obejmuje m.in. warsztaty agencji z klientem, prace z obszarów UX i UI oraz development.

– Grupa docelowa naszej marki to partnerzy biznesowi B2B: managerowie flot, producenci aut ciężarowych i naczep, dealerzy części samochodowych, hurtownie etc. Cele, jakie obraliśmy, decydując się na zmianę dotychczasowej strony, to m.in.: poprawa doświadczeń użytkowników, jak najbardziej jasna i przejrzysta forma prezentacji oferty, jak również maksymalne usprawnienie procesu sprzedażowego i wsparcie dla handlowców. Propozycje agencji Imagine były najbardziej zgodne z naszą wizją, stąd wybór właśnie tej agencji do współpracy digital – mówi Grzegorz Handzlik, European Sales Director, Phillips Poland.

– Ze względu na potrzeby biznesowe Phillips Poland oraz potrzeby grup docelowych tej firmy, niezwykle istotne są dla nas aspekty optymalizacji serwisu pod kątem SEO oraz użyteczności strony. Ważny jest też fakt, że serwis powstanie w oparciu o technologię PWA. Dzięki niej gwarantujemy standard mobile friendly i łatwą skalowalność, a co za tym idzie większe możliwości dalszego elastycznego rozwoju serwisu – dodaje Filip Iwański, CEO Imagine.

Phillips Poland (https://www.phillips-europe.com) to jeden z wiodących globalnych producentów zaawansowanych systemów złączy elektrycznych i pneumatycznych wykorzystywanych w branży Automotive, w szczególności w transporcie ciężarowym, samochodach osobowych oraz pojazdach rolniczych na całym świecie. Portfolio firmy obejmuje wysokiej jakości kable spiralne, wtyczki, gniazda, adaptery, złącza systemów ABS i EBS, ciśnieniowe przewody powietrzne oraz akcesoria. Phillips Poland jest europejskim odziałem amerykańskiej firmy Phillips Industries, która od ponad 90 lat jest liderem w swojej branży na terenie obu Ameryk, a od kilku lat rozszerza swoją technologię i wiedzę na Europę. Phillips Industries ma swoje jednostki i zakłady produkcyjne w USA, Kanadzie, Meksyku, Chinach oraz w Polsce.

Imagine (www.imagine.am) jest działającą od 11 lat agencją interaktywną specjalizującą się w e-commerce, UX, UI i developmencie oraz aplikacjach mobilnych. Wśród jej klientów znaleźli się m.in.: 4F, Orange, Mitsubishi, Sephora, mBank, Ruch SA, Rossmann, Envelo.pl, Komfort, Nest Bank czy ASUS.