10 000 artykułów do kupienia w sklepie internetowym

W swoim najnowszym katalogu MEWA prezentuje zaktualizowaną ofertę wysokiej jakości ubrań roboczych i artykułów bhp. Stanowią one uzupełnienie palety produktów, które można wynająć od firmy. Wygodne zakupy umożliwia sklep internetowy: buy4work.mewa-service.pl.

[Warszawa, wrzesień 2020 r.] Katalog markowych wyrobów 2020/21 oferuje na 272 stronach wyposażenie dostosowane do każdej sytuacji: do prac wykonywanych wewnątrz jak i na zewnątrz, w dzień i w nocy, wyroby chroniące przed wysokimi temperaturami, zimnem i deszczem. W ofercie znaleźć można obuwie i rękawice ochronne, odzież ochronną, jak też artykuły przeznaczone do ochrony oczu, słuchu, głowy i dróg oddechowych. Można także zamówić koszulki polo, koszule, kurtki softshellowe i kurtki przeznaczone do noszenia w niesprzyjających warunkach pogodowych.

Nowość w oferowanym asortymencie stanowi m.in. obuwie ochronne firmy Steitz Secura z indywidualnym systemem absorpcji energii podczas chodzenia oraz rękawice montażowe firmy Wonder Grip. Są także nowości w ramach własnej firmowej marki Korsar. Znane marki, takie jak Puma, Elten, Ansell i Hakro, oferują zarówno znane i sprawdzone produkty, jak też szereg nowości.

Będąc kompetentnym partnerem w zakresie bhp, MEWA służy wsparciem dla klientów przy wyborze odpowiednich produktów, takim jak optymalnie dopasowanie obuwia ochronnego czy dobór prawidłowych rękawic ochronnych. Eksperci firmy chętnie podziela się swoją wiedzą również na temat ochrony skóry czy ochrony dróg oddechowych. Na życzenie klienta produkty mogą być zaopatrzone w jego wyszywane lub nadrukowane logo.

Wszystkie artykuły dostępne są na odnowionej stronie sklepu internetowego pod adresem: buy4work.mewa-service.pl. Nowa postać sklepu internetowego umożliwia komfortowe zakupy, a inteligentne filtry zapewniają szybkie odnalezienie danego artykułu. Preferowane artykuły można potem zapisać w spersonalizowanej liście zakupów. Szczegółowe informacje na temat produktów oraz klas ochronnych z pewnością także pomogą w zakupowych decyzjach.

Więcej informacji na: buy4work.mewa-service.pl.

Firmazaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 42 placówki, oferując odzież zawodową i ochronną, czyściwa tekstylne, wycieraczki do butów, absorpcyjne maty olejowe, jak też urządzenia do czyszczenia części w ramach pełnej obsługi. W uzupełnieniu można także zamówić z katalogu artykuły bhp oferowane pod marką „World Wide Work by MEWA“. 4700 pracowników obsługuje ponad 170 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2013 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 555 mln euro. Założona w 1908 roku MEWA, jest dzisiaj czołowym producentem w segmencie tekstyliów przemysłowych. W listopadzie 2013 roku, w ramach Niemieckiej Nagrody za Zrównoważony Rozwój, MEWA wyróżniona została jako jedna z trzech najlepszych niemieckich firm (Top 3) w kategorii „Najbardziej zrównoważony produkt/usługa w Niemczech“. Już w 2011 roku wydawnictwo Deutsche Standards przyznało firmie tytuł „Lidera Światowego Rynku”, a w 2013 roku firma ponownie została wyróżniona jako „Marka Stulecia“.W styczniu 2015 r. MEWA wydawnictwo Deutsche Standards po raz drugi nadało firmie MEWA tytuł lidera światowego rynku w obszarze serwisu czyściw.