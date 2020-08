Zintegrowane usługi firmy MEWA gwarantują czystość w zakładzie

Czystość w zakładzie pośrednio wpływa na optymalizację i efektywność procesów produkcyjnych. Czyste urządzenia i maszyny po prostu działają lepiej. Są przez to także mniej awaryjne. Czyste miejsca pracy i narzędzia oznaczają dla pracowników zdrowe środowisko pracy. MEWA oferuje optymalne i sprawdzone rozwiązania w tym zakresie.

Profesjonalnie czyszczenie

Od 111 lat firma MEWA wytwarza przemysłowe czyściwa wielokrotnego użytku, które oferowane są w ramach pełnego zakresu usług, realizowanych na zasadzie dostarczania, odbierania, prania i ponownej dostawy czystych już czyściw do klienta.

Zaletą czyściwa MEWA jest jego zdolność do bardzo szybkiego wchłaniania płynów. Czyściwa tekstylne dostępne są w różnych wersjach dla rożnych zastosowań – od tych wyjątkowo wytrzymałych po specjalne czyściwa, przeznaczone do delikatnych i wrażliwych powierzchni. W przeciwieństwie do czyściw z papieru lub włókniny, zaawansowana technologia ochrony środowiska w firmie MEWA pozwala na wypłukiwanie z czyściw bawełnianych olejów, smarów i innych cieczy. To samo czyściwo może być używane do 50 razy. Pozwala to uniknąć znacznych ilości odpadów niebezpiecznych.

Ekologiczna myjka do części

MEWA oferuje dwie wersje myjki Bio-Circle do czyszczenia części. Mała myjka wyposażona jest w kółka i jest bardzo zwrotna. Ma nośność 90 kg. Duża wersja myjki ma nośność 220 kg i jest bardzo wydajna. Czyszczenie odbywa się na bazie naturalnych mikroorganizmów, a więc płyn czyszczący jest przyjazny dla środowiska i nie stanowi zagrożenia dla użytkownika. Ma on również przyjemny zapach świeżych zielonych jabłek. Maszynę można wynająć od firmy MEWA. Usługa obejmuje regularne uzupełnianie płynu czyszczącego i wymianę filtrów w uzgodnionych odstępach czasu.

Tekstylna „wanna olejowa”

Mata zbierająca olej – MEWA Multitex – zapewnia skuteczną ochronę przed kapiącymi olejami i wyciekami. Szczególnie nadaje się zastosowania przy wszelkiego rodzaju naprawach i pracach konserwacyjnych, ponieważ szybko wchłania wszystkie ciecze, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy w warsztacie. Ta ochronna podkładka może pomieścić do trzech litrów płynu. Pojedyncze maty można również ułożyć obok siebie i połączyć je ze sobą, chroniąc tym samym większą powierzchnię.

Podobnie jak w przypadku czyściw, maty olejowe oferowane są w ramach pełnej usługi, polegającej na odbieraniu brudnych mat i dostarczaniu wypranych, czystych mat. Stanowi to istotne ułatwienie dla firm korzystających z takiego rozwiązania. Zintegrowane zastosowanie wyżej wymienionych rozwiązań firmy MEWA pozwala efektywnie utrzymać czystość w zakładzie produkcyjnym, zoptymalizować koszty i jednocześnie jest przyjazne dla środowiska. Pełna usługa firmy MEWA, w ramach, której można wynająć tekstylia przemysłowe lub myjkę, odciąża przedsiębiorcę w jego codziennej pracy: to usługodawca dba o to, by środki i urządzenia niezbędne do czyszczenia były zawsze dostępne. Poza tym użytkownik otrzymuje wszystkie produkty od jednego usługodawcy, co znacznie upraszcza proces zamawiania i korzystania z usług.

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.