Esport zagości na dłużej na dużym ekranie już w 2021 roku? Trwają prace nad polskim filmem fabularnym o współczesnych gamerach

Na 2021 rok planowana jest premiera polskiego filmu FIRST. Fabuła filmu opiera się na historii młodych ludzi, którzy wchodząc w dorosłość, przeżywają swoje pierwsze doświadczenia na pograniczu małej miejscowości i wielkiego świata, dostępnego z ekranu komputera. Podążając za bohaterami, widzowie poznają środowisko współczesnych graczy i esportu. Za reżyserię filmu odpowiada Bartosz Prokopowicz.

Polskie kino coraz śmielej wkracza w przestrzeń wirtualną – producenci dostrzegają, że nasze życie w dużej mierze przenosi się do sieci, a codzienność płynnie przenika się po obu stronach ekranu.

O być albo nie być może dziś decydować jeden klik – impuls równie szybki jak myśl, która przechodzi przez głowę. Kliknij „Wyślij” wiadomość do osoby, w której się skrycie kochasz. Kliknij „Aplikuj” na ogłoszenie o pracę na drugim końcu kraju. Kliknij „Uruchom” i odpal grę. Kliknij „Restart” i rozpocznij wszystko od początku.

Historia przedstawiona w filmie FIRST opowiada o młodych ludziach, dopiero wchodzących w dorosłość. Dla nich wszystko dzieje się pierwszy raz w życiu. Poznają emocje których wcześniej nie mieli okazji posmakować. Choć pochodzą z małej miejscowości, wielki świat jest dla nich dostępny na wyciągnięcie ręki.

Jest to film o wchodzeniu w dorosłość we współczesnym świecie. O „pierwszych razach”. Pierwszej miłości, pierwszym seksie, pierwszych dużych pieniądzach, odpowiedzialności i funkcjonowaniu w zespole. Nie zabraknie mocnych zwrotów akcji, główni bohaterowie zostaną wystawieni na prawdziwą próbę dojrzałości. Szybko dowiedzą się, że życie potrafi nieźle zamieszać w głowie i sercu. First to historia o młodzieży z małego miasteczka, których codzienność zmieni się wraz z pojawieniem się nowej mieszkanki, dziewczyny z Warszawy. To ona stanie się przyczyną prawdziwego przewrotu w lokalnym środowisku. Swoim rówieśnikom otworzy oczy na świat esportu, a przy okazji zamiesza w ich relacjach i uczuciach. Dlaczego esport? To proste! Tym żyje znaczna część współczesnego świata. – mówi producentka filmu, Olga Cerkaska.

Bohaterów FIRST spaja pasja do esportu. Wspólne Treningi, zbliżający się turniej, wysoka nagroda o jaką grają, są podstawnym napędem ich decyzji i działań. Film tym samym uchyla wrota hermetycznego świata graczy, mierząc się z pytaniem, czy esport to tylko rozrywka, czy także może sposób na życie?

Na czele projektu stanął Bartosz Prokopowicz, uznany reżyser i operator filmowy. Prokopowicz wskazuje, że esport towarzyszy mu od najmłodszych lat. E-sport jest w mojej rodzinie od zawsze. Dorastając, z bliska dostrzegałem, że granie w komputery to nie bezmyślna zabawa i ucieczka przed rzeczywistością. Obserwowałem zawodowca który nieustannie się kształcił, rozwijał, rywalizował jak każdy inny sportowiec. FIRST jest filmem, który pokazuje środowisko gamerów dziś. To już nie jest czas kafejek internetowych, o czym mogliśmy mówić jeszcze kilka-kilkanaście lat temu, ale profesjonalnie wyposażonych pokoi gamingowych, wysokiej technologii, streamingu i całej związanej z tym kultury, centrów esportowych dla graczy, olbrzymiego biznesu i wielkich marek, które wchodzą w świat profesjonalnego esportu. – dodaje reżyser.

Za zgodność ze światem esportu odpowiada Mateusz Kowalczyk, założyciel organizacji esportowej AGO, współwłaściciel obecnie piastujący rolę Head of Esports w organizacji Illuminar Gaming. Mówca Digital Champions z zakresu Cybercompetition & Future Entertainment. Zaangażowałem się w ten projekt głównie ze względu na chęć pokazania esportu mainstreamowi. Od lat staram się promować esport, jednak film pełnometrażowy to jedna z lepszych opcji którą mamy jako branża, aby wyjść do osób, które nie interesują się tym zagadnieniem, a mają utrwalone pewne stereotypy. Jestem odpowiedzialny przede wszystkim za to, aby odwzorować realne warunki panujące w esporcie. Od potencjalnych zachowań głównych bohaterów, ich rozterki, to z czym się spotykają na co dzień, poprzez korektę potencjalnych luk w scenariuszu, na które środowisko na pewno zwróciłoby uwagę.

Producentem filmu jest Lulu Production.

Partnerem projektu został GroupM i MediaCom Warszawa.

Premiera filmu jest zaplanowana na drugą połowę 2021 roku.