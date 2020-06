Czyściwa MEWA przodują w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Będąc usługodawcą w zakresie tekstyliów przemysłowych, firma MEWA od ponad stu lat stosuje zasadę zrównoważonego rozwoju. Jej przemysłowe czyściwa dla warsztatów i zakładów przemysłowych są pod w tym względem absolutnymi prymusami. Utrzymują dyskretnie czystość, działają intensywnie, ale w sposób zrównoważony, są małe, ale mają dużą siłę odziaływania… Szczególnie trwałe czyściwa MEWA, mogą być wykorzystywane do 50 razy. 2,7 miliona użytkowników na całym świecie jest zgodnych co do tego, iż produkt ten całkowicie spełnia wymagana w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Ekologiczne kształtowanie globalizacji

Zrównoważony rozwój już od dawna nie jest już tylko i wyłącznie zastrzeżony dla pionierów koncepcji w zakresie ochrony środowiska. Dzisiaj wszystkie sektory podejmują działania dotyczące ochrony środowiska i oszczędnego wykorzystania surowców. I tak, producent samochodów, firma Ford Motor Company, korzysta z odpadów od McDonald ’s. Łupiny od ziaren kawy, jakie pozostają po jej zużyciu w hamburskiej sieci McDonald ‘s, Ford wykorzystuje ponownie do produkcji nowych części samochodowych, jak np. obudowy reflektorów. Również firma MEWA ma swój wkład w zakresie zrównoważonego rozwoju, i to od 100 lat! „Zrównoważony rozwój i odpowiedzialności przedsiębiorstwa to podstawy naszej strategii biznesowej. Logiczne jest zatem, że już w 1997 roku, jako pierwsi w branży, otrzymaliśmy międzynarodowy certyfikat zgodności z normą ISO 14001. Poza tym, będąc członkiem Europejskiego Zrzeszenia Usługodawców w Zakresie Tekstyliów (ETSA) tworzymy ekologiczną globalizację. Oszczędność surowców i redukcja obciążenia środowiska naturalnego do absolutnego minimum, są tutaj kwestiami zasadniczymi“, mówi Piotr Borowczyk, Prezes Zarządu MEWA Textil-Service Sp. z o.o.

Czyściwo – nasz prymus w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Czyściwa firmy MEWA, zależnie od stopnia ich wykorzystania, mogą być prane w sposób ekologiczny do 50 razy i ponownie wykorzystywane. To świetna, zielona alternatywa dla czyściw papierowych i szmat ciętych z rożnych tkanin, które po jednorazowym użyciu lądują w koszu na odpady. Ale świadomość ekologiczna zaczyna się już od samej produkcji. MEWA stosuje przędzę z recyklingu. Przykładowo, w czyściwie MEWATEX surowiec z recyklingu stanowi z reguły nie mniej niż 50% całości materiału, z jakiego jest ono wykonane. Poza tym MEWA zwraca uwagę na to, by tekturowe tuleje, na które nawinięte są nici, mogły być wykorzystane ponownie. To inteligentne posunięcie, dzięki któremu udaje się zaoszczędzić kolejne 21 ton odpadów rocznie.

Zastosowanie recyklingu

Czy wiedzieliście, że w tkalni firmy MEWA w Immenhausen w Niemczech wytwarzanych jest rocznie ponad 100 milionów nowych czyściw bawełnianych? Podczas ich produkcji powstają również duże ilości kłaczków bawełnianych. Nie są one wyrzucane, ale wykorzystywane przez przemysł samochodowy jako materiał izolacyjny wnętrz samochodów. Co ro roku recyklingowi poddawanych jest około 72 ton takich kłaczków z bawełny. Także zanieczyszczenia zawarte w brudnych czyściwach podlegają recyklingowi: MEWA przetwarza dużą część olejów w rygorystycznie określonych warunkach ochrony środowiska i ponownie wykorzystuje je do ogrzewania instalacji służących do suszenia i prania tekstyliów. Dzięki temu, co roku kilka milionów litrów odpadów przekształcanych jest w energię. Poza tym bezpieczne pojemniki SaCon® firmy MEWA, przeznaczone do transportu i przechowywania czyściw, w istotny sposób przyczyniają się do redukcji odpadów.

Zasada ponownego wykorzystania w firmie MEWA

Czyściwa MEWA dostępne są wyłącznie w praktycznym systemie wynajmu. Oznacza to, iż MEWA odbiera, pierze i dostarcza ponownie czyste czyściwa oraz automatycznie wymienia zniszczone na nowe. Firmy, które decydują się na usługę oferowana przez firmę MEWA, mogą polegać na systemie pełnej obsługi, gdzie w każdej chwili mają one do dyspozycji odpowiednią ilość czystych czyściw. Tym samym wytwarzają mniej odpadów i chronią cenne surowce. Atrakcyjna cena w porównaniu z materiałami jednorazowego użytku, stanowi ciekawy bonus. To dość inteligentne zastosowanie zasady ponownego wykorzystania produktów MEWA.

Podziel się:

Firmazaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 42 placówki, oferując odzież zawodową i ochronną, czyściwa tekstylne, wycieraczki do butów, absorpcyjne maty olejowe, jak też urządzenia do czyszczenia części w ramach pełnej obsługi. W uzupełnieniu można także zamówić z katalogu artykuły bhp oferowane pod marką „World Wide Work by MEWA“. 4700 pracowników obsługuje ponad 170 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2013 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 555 mln euro. Założona w 1908 roku MEWA, jest dzisiaj czołowym producentem w segmencie tekstyliów przemysłowych. W listopadzie 2013 roku, w ramach Niemieckiej Nagrody za Zrównoważony Rozwój, MEWA wyróżniona została jako jedna z trzech najlepszych niemieckich firm (Top 3) w kategorii „Najbardziej zrównoważony produkt/usługa w Niemczech“. Już w 2011 roku wydawnictwo Deutsche Standards przyznało firmie tytuł „Lidera Światowego Rynku”, a w 2013 roku firma ponownie została wyróżniona jako „Marka Stulecia“.W styczniu 2015 r. MEWA wydawnictwo Deutsche Standards po raz drugi nadało firmie MEWA tytuł lidera światowego rynku w obszarze serwisu czyściw.