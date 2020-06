Games&Esport debiutującą kategorią w MIXX Awards Europe. Esportowa kampania marki Old Spice zdobywa SREBRO.

MIXX Awards Europe to coroczny plebiscyt, którego celem jest wyróżnienie europejskich liderów, tworzących niekonwencjonalne kampanie digitalowe. W tegorocznej edycji po raz pierwszy pojawiła się kategoria Games&Esports, w której jury nagrodziło srebrną statuetką projekt marki Old Spice (Procter&Gamble) opracowany przez agencję gamingową Fantasyexpo oraz Mediacom Warszawa.

MIXX Awards Europe to konkurs dla najlepszych kampanii reklamowych, organizowany przez IAB Europe już od kilku lat. Każdego roku spośród setek kampanii z całej Europy, międzynarodowe jury wybiera te najbardziej efektywne, inspirujące i skuteczne. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych kampanii oraz ich twórców a także propagowanie wiedzy o trendach i innowacjach na rynku reklamy digitalowej. Nagradzane są koncepty, które łączą kreatywną ideę oraz innowacyjne sposoby ich realizacji takie jak esport i gaming.

Polska kampania z nagrodą w kategorii Games&Esports

W tegorocznej edycji MIXX Awards Europe 2020 na liście finalistów polskie kampanie digitalowe otrzymały łącznie dziesięć nominacji w różnych kategoriach, nagrodzonych zostało aż 8 z nich. Naszą uwagę zwróciła szczególnie kategoria Games&Esports, która pojawiła się po raz pierwszy w konkursie. Srebro wywalczył polski projekt ‘Nieoczekiwany powrót do studia’, stworzony przez Fantasyexpo oraz Mediacom dla marki Old Spice/ Procter&Gamble. Kampania była już wielokrotnie nagradzana w krajowych konkursach kreatywnych – zdobyła między innymi Srebro w Innovation 2019, Złotą Statuetkę Polish Esports Awards 2019 (wyborem fanów) oraz wyróżnienie MIXX 2020 Polska. Otrzymana nagroda w europejskiej edycji konkursu potwierdza jej innowacyjność. Żadna kampania esportowa w Polsce nie otrzymała dotychczas tak wielu wyróżnień na arenie lokalnej i międzynarodowej.

Jesteśmy dumni, że kampania zdobywa uznanie jury w Polsce i w Europie. Naszym celem jest tworzenie ambitnych aktywacji w obszarze esportu i gamingu, które realizują cele klienta. Doświadczenie zebrane na przestrzeni ostatnich lat, a także własne środki, wypracowane strategie i sprawdzone narzędzia pomagają nam osiągnąć zamierzony cel w sposób kreatywny i wyróżniający się na rynku. Prywatnie dodam również, że praca dla takich marek jak Old Spice jest niezwykle satysfakcjonująca, ich filozofia i DNA marki pozwalają na zabawę zarówno formą jak i treścią – Kamil Górecki CEO i CO-Founder Fantasyexpo

Fantasyexpo tworzą pasjonaci gier i esportu z zacięciem do tworzenia ambitnych realizacji. Szukamy nowych trendów w branży i dobrze rozumiemy potrzeby graczy, fanów esportu i klientów Dzięki temu tworzymy kreacje wyróżniające się na rynku, których komunikat jest precyzyjnie dostosowany do grupy docelowej – dodaje Krzysztof Stypułkowski, CEO i CO-Founder Fantasyexpo.

Old Spice od ponad dwóch lat tworzy kreatywne kampanie skierowane do społeczności graczy oraz fanów esportu, które są przyjmowane entuzjastycznie w środowisku gamingowym. Wejście marki w ten świat było spektakularne, odbiło się szerokim echem w community a udział gwiazd – Piotra ‘Izaka’ Skowyrskiego oraz Damiana ‘Nervariena’ Ziaji – podkreślił wartość produktu i miał realny impakt prosprzedażowy. Niestandardowe aktywacje i takie podejście do komunikacji współgrają z filozofią marki, która mocno koresponduje z produktem oraz potrzebami społeczności.

Srebrna statuetka w europejskiej edycji MIXX Awards dla kampanii Old Spice “Nieoczekiwany powrót do studia” to dla nas ogromne wyróżnienie. Z duma przyjęliśmy także wiadomość o tym, że znaleźliśmy się wśród 10 najlepszych kampanii digitalowych na polskim rynku reklamowym. Dotarcie do naszej grupy docelowej poprzez gaming i esport jest strategią, którą realizujemy z sukcesem od kilku lat. Świadczy o tym nie tylko docenienie naszych działań przez branżę marketingową, ale przede wszystkim entuzjastyczne przyjęcie kampanii przez naszych konsumentów, których nieustannie chcemy zaskakiwać kreatywną komunikacją z dużą dozą humoru – powiedział Adam Adamiak, Business Leader Beauty Care Procter & Gamble w Europie Centralnej.

Aktualnie Procter&Gamble promuje produkty marki Old Spice z serii Deep Sea pod hasłem Zapachnij świeżością, człowieku! Tak jak w przypadku poprzednich kampanii planowany jest szereg niestandardowych działań, w tym również aktywacje w środowisku gamingowym.

Esport w liczbach – w 2020 roku nawet 495 mln odbiorców

Esport spotyka się z coraz większym zainteresowaniem marketerów, którzy dostrzegli w nim potencjał komunikacji do obszernej grupy docelowej. Wg Newzoo szacunkowe globalne przychody z esportu wzrosną w 2020 roku do 1.1 mld $ co oznacza wzrost o blisko 16% względem 2019 roku. Liczba odbiorców esportu wzrośnie do 495,0 mln osób w 2020 r., co oznacza wzrost o 11,7% rok do roku.

– Esport i gaming to platforma komunikacji o ogromnym potencjale. Sport elektroniczny łączy w sobie różne atrybuty kultury, tradycyjnego sportu, rozrywki, edukacji oraz biznesu, bazując tym samym na obszarach, które stanowią podstawę naszego funkcjonowania społecznego. E-sport oraz gaming rozszerzają przestrzeń dla tych aktywności, wprowadzając nas w nowy wymiar, osadzony głównie w świecie wirtualnym. Jako MediaCom już od kilku lat z sukcesem łączymy światy marek naszych klientów ze światem graczy oraz fanów. Wzorcowym przykładem budowania obecności marki w e-sporcie jest kampania Old Spice, której wartości naturalnie wybrzmiewają na arenie esportowej. – tłumaczy Marcin Klimczak, Associate Director MediaCom. – Sukces kampanii i nagroda MIXX Awards są dla nas powodem do dumy. To jednak przede wszystkim potwierdzenie siły, jaką ma kreatywna, merytoryczna kooperacja ekspertów z różnych dziedzin ze strony marki i agencji. Nagroda MIXX Awards Europe stanowi dowód, że taka współpraca przynosi efekty, a łącząc siły i kompetencje w ramach multidyscyplinarnych zespołów tworzymy kampanie, które znajdują uznanie na rynku globalnym, z powodzeniem konkurujące z najlepszymi projektami w Europie i na świecie. – dodaje ekspert MediaCom.

Kampanie marketingowe w obszarze gamingu czy esportu warto powierzyć specjalistom, którzy doskonale znają specyfikę branży. Gracze oraz fani esportu to charakterystyczna grupa, do której komunikację należy zaprojektować precyzyjnie i nienachalnie, często przy użyciu slangu, który doskonale rozumieją. Dobrze dopasowane komunikaty, które są spójne mają bardzo dobrze przełożenie na impakt sprzedażowy. Warto nadmienić, że grupa docelową są ludzie w przedziale 18-35 czyli grupa, w której jest najwyższy potencjał zakupowy.

Kampania ‘Nieoczekiwany powrót do studia’ dla marki Old Spice została zrealizowana przez Fantasyexpo oraz Mediacom Warszawa, ze wsparciem RHYTHM (realizacja i postprodukcja).