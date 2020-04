ŻYWIEC ZDRÓJ I DANONE KONSOLIDUJĄ BUDŻET MEDIOWY W MEDIACOM WARSZAWA

2 spółki z grupy spółek DANONE konsolidują budżet mediowy swoich marek produktów mlecznych oraz wody i napojów w MediaCom Warszawa. Tym samym, po niespełna półtorarocznej przerwie, dom mediowy rozszerza zakres usług, świadczonych na rzecz lidera rynku żywności, obejmujący tworzenie strategii all mediowych oraz planowanie i zakup mediów tradycyjnych, o prowadzenie kampanii digitalowych dla marek klienta, powracając do realizowanego we wcześniejszych latach modelu holistycznej współpracy.

2 spółki z grupy spółek DANONE zdecydowały w 2020 roku przenieść obsługę budżetu digitalowego swoich marek produktów mlecznych oraz wody i napojów z agencji K2 Precise do MediaCom. Współpracę wznowiono bez przetargu, wybór MediaCom podyktowany był dotychczasowym 20-letnim partnerstwem z wysoko ocenianym poziomem serwisu i doświadczeniem z poprzednich lat w prowadzeniu kampanii digital dla marek klienta.

„Cieszymy się z zaufania, którym obdarzyli nas nasi wieloletni partnerzy z grupy spółek DANONE. Powierzenie nam całego budżetu mediowego przez Żywiec Zdrój i Danone stanowi dla nas swoiste potwierdzenie, że nasze podejście systemowe przynosi realne korzyści i jest doceniane przez naszych klientów” – komentuje Andrzej Skibniewski, Business Director w MediaCom Warszawa.

Jednym z kluczowych elementów decyzji była postawa zespołu MediaCom, który pomimo okresowego przesunięcia obsługi Digitalu do konkurencyjnej agencji, wykazał wysokie zaangażowanie w tworzenie digitalowej części strategii komunikacyjnych.

„W grupie spółek DANONE priorytetem jest dla nas efektywna współpraca ze strategicznymi partnerami biznesowymi. Na rynku zdominowanym przez przetargi skupione na ofertach kosztowych, widzimy że nie zawsze jest to droga, która prowadzi do sukcesu biznesowego. MediaCom jest naszym wieloletnim partnerem, rozumiejącym nasz biznes i codzienne wyzwania, a jednocześnie zapewniającym wysokiej klasy serwis i konkurencyjne koszty. Z tego powodu zdecydowaliśmy się powierzyć w ręce właśnie tej agencji nasz budżet digital media – stawiając na synergię offline i online oraz wsparcie strategiczne dostarczane przez współpracujący z nami zespół” – komentuje Paulina Złotnicka, Head of Media & Integrated Communication w Żywiec Zdrój.

Żywiec Zdrój i Danone zdecydowały się tym samym na powierzenie budżetów mediowych swoich marek w rękach jednego partnera.