ALWAYS – KAMPANIA #AKCJADONACJA NA POMOC POLSKIM UCZENNICOM

Niemal 1 na 6 dziewcząt w Polsce opuściła zajęcia lekcyjne podczas miesiączki z powodu braku dostępu do artykułów higienicznych* – wynika z najnowszych badań Procter&Gamble dotyczących ubóstwa menstruacyjnego. Razem z Polskim Czerwonym Krzyżem, marka Always prezentuje najnowszą kampanię #AkcjaDonacja, mającą na celu zmniejszenie skutków problemu ubóstwa menstruacyjnego w Polsce. Konsumenci mogą wesprzeć akcję kupując podpaski Always w okresie od 1 lutego do 15 marca.

W wielu krajach miesiączka nadal jest tematem tabu, co niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji. Nawet w najbardziej rozwiniętych aglomeracjach zdarza się, że uczennice tracą możliwość uczęszczania na lekcje z powodu braku dostępu do artykułów higienicznych. Problem ten najczęściej jest lekceważony, a społeczeństwo postrzega go jako wymówkę na szkolne nieobecności. Gdy brakuje podpasek czy tamponów, młode dziewczyny używają papieru toaletowego lub skrawków ubrań. Wpływa to jednak znacząco na ich komfort i samoocenę. Przez nieobecność w szkole, dziewczęta tracą kontakt z przyjaciółmi i możliwość uczestnictwa w aktywnościach, które są istotne dla budowania ich pewności siebie, a to z kolei jest niezwykle ważnym elementem dojrzewania. W Polsce problem ten dotknął niemalże 1 na 6 dziewcząt.

Marka Always od lat wspiera młode dziewczyny na całym świecie w budowaniu poczucia własnej wartości. Po sukcesie wieloletniej kampanii Always #JakDziewczyna, przyszła pora na nowy projekt. We współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, producent kobiecych produktów higienicznych Procter & Gamble rozpoczyna program Always #AkcjaDonacja mający na celu wspieranie uczennic, które ze względów finansowych nie mogą sobie pozwolić na zakup artykułów menstruacyjnych. Akcję może wesprzeć każdy, kto kupi podpaski Always w dowolnym sklepie na terenie kraju, w okresie od 1 lutego do 15 marca.

Akcję wspierać można poprzez zakup podpasek Always lub udostępniając zdjęcie z hashtagami #Always #AkcjaDonacja na swoich mediach społecznościowych. Za każde zakupione opakowanie podpasek Always lub udostępnione zdjęcie, Procter & Gamble przekaże donację potrzebującym dziewczynkom w wieku szkolnym, za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża.

Celem programu Always #AkcjaDonacja jest nie tylko pomoc poprzez przekazywanie produktów, ale przede wszystkim wsparcie w procesie stawania się silnymi, pewnymi siebie kobietami, co jednocześnie jest misją marki Always.

Ambasadorkami programu Always #AkcjaDonacja zostały Paulina Sykut-Jeżyna, Katarzyna Cichopek i Agnieszka Kaczorowska. Kampania Always na rzecz przeciwdziałania zjawisku ubóstwa menstruacyjnego w Polsce obejmuje m.in. działania public relations, spoty telewizyjne oraz zróżnicowane działania online. Za relacje z mediami odpowiedzialna jest agencja MSL, natomiast zaplanowanie i zakup mediów na potrzeby kampanii, dobór i koordynację działań z ambasadorkami oraz negocjacje ich kontaktów ambasadorskich odpowiada MediaCom.