Mata olejowa MEWA Multitex

Firma MEWA, dostawca usług tekstylnych, opracowała efektywne rozwiązanie w zakresie ochrony przy wycieku olejów i innych niebezpiecznych cieczy – to mata olejowa Multitex. Wchłania on wszystkie ciecze i tym samym zapewnia bezpieczeństwo i czystość w hali zakładu i w warsztacie. W porównaniu z alternatywnymi metodami, mata MEWA Multitex ma wiele zalet. Mata oferowana jest przez firmę MEWA na zasadzie tzw. Textilsharing (wynajmowanie tekstyliów przez klienta zamiast ich kupowanie).

Codzienne utrzymanie warsztatu lub zakładu w czystości to prawdziwe wyzwanie. Szczególnie uciążliwe jest usuwanie skapujących z różnych maszyn i ich części wszelkiego rodzaju cieczy, takich jak oleje, emulsje, ługi itp., które zanieczyszczają posadzkę. Tekstylna mata olejowa MULTITEX ma bardzo wszechstronne zastosowanie, także tam, gdzie jest tak mało miejsca, że nie da się wstawić normalnej wanny olejowej. Mata olejowa waży 600 g, ma wymiary 60 x 90 cm i jest w stanie wchłonąć 2,5 do 3,0 litrów cieczy. Zbierane przy pomocy maty oleje silnikowe i przekładniowe, rozpuszczalniki, smary i ługi gromadzone są w specjalnym rdzeniu maty. Tym samym jej powierzchnia zawsze pozostaje w dużym stopniu sucha. Układając kilka lub kilkanaście mat olejowych jedna obok drugiej, można skutecznie zabezpieczyć także większe powierzchnie.

Mata olejowa MULTITEX nadaje się do wielu zastosowań:

• przy wymianie oleju, płynu hamulcowego czy chłodziwa,

• do zbierania wyciekających emulsji i rozpuszczalników,

• jako podkładka ochronna przy demontażu przekładni i silników,

• miejsce do odkładania naoliwionych części maszyn.

Zasada Textilsharing firmy MEWA polega na tym, że oferowane są do wynajęcia maty wielokrotnego użytku. Oznacza to, iż zabrudzone maty odbierane są od klienta w ustalonych odstępach czasowych, z zachowaniem przepisów w zakresie ochrony środowiska i usuwania odpadów, następnie są one prane ekologicznie i zgodnie z ustalonym terminem ponownie są dostarczane do klienta. Do bezpiecznego i uporządkowanego przechowywania mat w zakładzie lub w warsztacie MEWA udostępnia specjalnie do tego celu opracowany bezpieczny, szczelny i mobilny pojemnik SaCon. Tym samym świeże i czyste maty są zawsze pod ręką.

MEWA przejmuje całą odpowiedzialność za odpady. Jest to rozwiązanie korzystne finansowo dla zakładów i firm, pozwalające uniknąć wytwarzania niebezpiecznych odpadów, a także problemów związanych z ich usuwaniem. Mata MEWA MULTITEX nie jest odpadem w rozumieniu ustawy o odpadach.

Firmazaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 42 placówki, oferując odzież zawodową i ochronną, czyściwa tekstylne, wycieraczki do butów, absorpcyjne maty olejowe, jak też urządzenia do czyszczenia części w ramach pełnej obsługi. W uzupełnieniu można także zamówić z katalogu artykuły bhp oferowane pod marką „World Wide Work by MEWA“. 4700 pracowników obsługuje ponad 170 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2013 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 555 mln euro. Założona w 1908 roku MEWA, jest dzisiaj czołowym producentem w segmencie tekstyliów przemysłowych. W listopadzie 2013 roku, w ramach Niemieckiej Nagrody za Zrównoważony Rozwój, MEWA wyróżniona została jako jedna z trzech najlepszych niemieckich firm (Top 3) w kategorii „Najbardziej zrównoważony produkt/usługa w Niemczech“. Już w 2011 roku wydawnictwo Deutsche Standards przyznało firmie tytuł „Lidera Światowego Rynku”, a w 2013 roku firma ponownie została wyróżniona jako „Marka Stulecia“.W styczniu 2015 r. MEWA wydawnictwo Deutsche Standards po raz drugi nadało firmie MEWA tytuł lidera światowego rynku w obszarze serwisu czyściw.