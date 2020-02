Trendy w projektowaniu odzieży roboczej

Praca często wymaga swobody ruchów, schylania się kucania, klęczenia, trzymania rąk w górze podczas prac prowadzonych nad głową. Dobrze wykonane ubranie robocze musi umożliwiać te działania, liczy się także rodzaj materiału i krój. Wszystko to przyczynia się do wygody i komfortu noszenia.

Przez długi czas ubranie robocze musiało być jedynie funkcjonalne. Dziś musi być dobrze dopasowane, dobrze wyglądać i musi zapewniać wygodę noszenia. Jeśli praca wykonywana jest na zewnątrz, trzeba mieć na uwadze wszystkie pory roku: na jesieni doskonale sprawdzi się bluza z polaru, a ciepła kurtka w zimie to w zasadzie obowiązek. Lekka letnia odzież robocza w postaci krótkich spodni roboczych i koszulek ułatwi pracownikom wykonywanie ich zadań w upalne dni.







Duży wpływ na rozwój ubrań roboczych ma od pewnego czasu odzież noszona na co dzień. Dzięki odzieży rekreacyjnej ludzie przyzwyczaili się do szczególnego komfortu materiałów, takich jak polar, softshell itp., i takiego samego komfortu oczekują od ubrań roboczych. Szef, który uwzględni te aktualne trendy, z pewnością pozyska przychylność swoich pracowników. Pozwoli to również wykluczyć noszenie przez nich prywatnej odzieży na stanowisku pracy i tym samym sprawi, że noszona przez nich odzież robocza będzie miała jednolity wygląd. Niekiedy istnieją też określone tradycje związane z daną branżą i kolorem odzieży – na przykład malarze z reguły ubrani są na biało.

Ubrania robocze powinny być także zaopatrzone w odpowiednie wyposażenie do noszenia narzędzi używanych podczas pracy (kieszonki, szlufki, zaczepy itp.) tak, by były one zawsze pod ręką. Praktyczna i dobrze przemyślana odzież robocza posiada wystarczającą ilość kieszeni i np. szlufek umożliwiających noszenie przy sobie np. młotka, klucza do śrub, suwmiarki itp. Robocza odzież ochronna powinna natomiast posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające spełnienie danej normy odpowiadającej zagrożeniu, z jakim pracownik ma do czynienia na stanowisku pracy.

Dzisiejsza odzież jest produkowana z nowoczesnych rodzajów tkanin, które są wytrzymałe, elastyczne, przyjemne w noszeniu, oddychają i szybko wysychają, a wzornictwo oparte jest na nowoczesnych rozwiązaniach. Jest to swego rodzaju wyzwanie dla producentów takiej odzieży, ponieważ funkcjonalność i właściwości ochronne są głównym celem podczas projektowania ubrań roboczych. Cenne informacje zwrotne pochodzą także z doświadczeń praktycznych: firmy mogą wypróbować nowe rozwiązania i jednocześnie uczestniczyć w ich opracowywaniu. Wszystkie nowo zaprojektowane ubrania robocze muszą zwykle potwierdzić swoją praktyczną przydatność w zakładowym laboratorium, zanim dotrą do klienta. Tam jest sprawdzana na przykład tkanina m.in. pod kątem odporności na rozdarcie, trwałości kolorów i ścierania. Klamry, szwy, guziki i inne dodatkowe elementy na ubraniu muszą być zaprojektowane tak, by mogły bez żadnych uszkodzeń wytrzymać przemysłowe procesy mycia i suszenia.

Uzupełnieniem odzieży roboczej, dostosowanej do potrzeb pracowników i wymogów danego stanowiska pracy jest stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej I wyposażenia bhp, czyli np. obuwia ochronnego, rękawic i okularów, ergonomicznych elementów chroniące kolana, kasków, środków ochrony słuchu itp.

